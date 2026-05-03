Σε νέα εκτέλεση συλληφθέντος προχώρησαν οι αρχές στο Ιράν, οι οποίες δέχονται σφοδρή κριτική από τους αντικαθεστωτικούς που κάνουν λόγο για καταστολή της διαφωνίας. «Η καταδίκη σε θάνατο του Μεχράμπ Αμπντολαχζαντέχ εφαρμόστηκε σήμερα το πρωί μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών», αναφέρεται στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας, Mizan Online.

Ο Αμπντολαχζαντέχ είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο που διαπράχθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Η κατηγορία που του αποδόθηκε για «διαφθορά στη γη» είναι μία από τις πιο σοβαρές στο Ιράν.

Ο ιστότοπος διευκρινίζει ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί μαζί με άλλους, σε σημείο όπου πραγματοποιούνταν διαδήλωση στην Ούρμια (βορειοανατολικά) και όπου ένας αγρότης «επλήγη θανάσιμα από τους ταραξίες». Άλλοι δύο άνθρωποι που είχαν συλληφθεί, ανήλικοι, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης.

Iran executed political prisoner Mehrab Abdollahzadeh, who had been arrested during the Woman, Life, Freedom movement, at Urmia prison on Sunday morning, the judiciary’s Mizan News said. Iran also executed two more men on Saturday after the Supreme Court upheld their death… pic.twitter.com/Fapx6vEU4s — Iran International English (@IranIntl_En) May 3, 2026

Χθες, Σάββατο, απαγχονίστηκαν άλλοι δύο άνδρες, που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. «Ο Γιαγκούμπ Καριμπούρ και ο Νασέρ Μπεκρζαντέχ απαγχονίστηκαν για συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών και κατασκοπεία για λογαριασμό του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το Mizan, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία σύλληψης των δύο ανδρών.

Κατακραυγή για τις εκτελέσεις στο Ιράν

Οι συλλήψεις και εκτελέσεις, κυρίως σε σχέση με τις διαδηλώσεις του περασμένου χειμώνα, πολλαπλασιάζονται στο Ιράν αφότου ξεκίνησε η περιφερειακή σύγκρουση την οποία πυροδότησε η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι, μετά την Κίνα, η χώρα που καταφεύγει πιο συχνά στη θανατική ποινή. Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε πρόσφατα δριμεία κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό». Αν και έχουν παραδεχθεί ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις αυτές, αποδίδουν τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.