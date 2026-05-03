Μουντιάλ 2026: Πόσο θα κοστίσει η συλλογή αυτοκόλλητων Panini

Η ακρίβεια χτυπά εκτός από τα βασικά αγαθά και τα προϊόντα διατροφής και άλλα -λιγότερο βασικά- αλλά εξίσου σημαντικά για ορισμένους είδη, όπως οι κάρτες – αυτοκόλλητα με τους παίκτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιταλικής Panini που συμπληρώνει περισσότερο από μισό αιώνα δημιουργίας συλλογών με αστέρια της στρογγυλής θεάς του Μουντιάλ…

Οι τιμές στα βενζινάδικα εκτοξεύονται, τα έξοδα για τα ψώνια αυξάνονται και τώρα φαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα χτυπήσει σκληρά τις τσέπες εκείνων των ποδοσφαιρόφιλων για τους οποίους κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα ήταν πλήρες χωρίς τη συγκίνηση του ανοίγματος ενός πακέτου αυτοκόλλητων της Panini.

Από την πρώτη συλλογή αυτοκόλλητων της ιταλικής εταιρείας, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 στο Μεξικό, η προσπάθεια να συμπληρωθεί η σειρά έχει γίνει μια εμμονή σε όλο τον κόσμο, με την ανταλλαγή διπλών και την αναζήτηση σπάνιων αυτοκόλλητων να είναι υποχρεωτική.

Η συλλογή και η συμπλήρωση του επίσημου άλμπουμ της Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ το 2022 κόστισε στους οπαδούς περίπου 870 λίρες, θυμίζει ο βρετανικός Guardian.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα αποτελέσει όμως τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα και θα απαιτήσει ένα σημαντικό ποσό από τα χαρτζιλίκια τους. Ένα κόστος περίπου 1.000 λιρών (1.156 ευρώ) μπορεί να είναι απαγορευτικό ακόμη και για τον πιο ένθερμο οπαδό των Χάρι Κέιν, Λιονέλ Μέσι, Βινίσιους Τζούνιορ, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Με 48 χώρες να συμμετέχουν στο τουρνουά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο – η μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών – θα χρειαστούν 980 μοναδικά αυτοκόλλητα, συμπεριλαμβανομένων 68 «ειδικών», για να γεμίσει το άλμπουμ 112 σελίδων που άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά από την Πέμπτη.

Τα μεμονωμένα πακέτα των επτά αυτοκόλλητων πωλούνται στο λιανικό εμπόριο προς 1,25 λίρες (1,69 δολάρια), πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και με απίστευτη τύχη και χωρίς διπλότυπα, θα χρειαστούν 140 πακέτα με κόστος 175 λιρών. Στατιστικά, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 1.000 πακέτα για να αποκτηθούν όλοι οι παίκτες του άλμπουμ, πράγμα που σημαίνει δαπάνη περίπου 1.000 λιρών.

Ορισμένοι οπαδοί θεωρούν τη συλλογή ως μια μορφή επένδυσης, με την αγορά των vintage αυτοκόλλητων να γνωρίζει άνθηση. Το 2021, ένα αυτοκόλλητο Panini του 1979 με τον Μαραντόνα, ο οποίος τότε ήταν 19 ετών, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 470.000 λιρών.

Η μεγαλύτερη συλλογή της Panini παρουσιάστηκε σε μια ειδική εκδήλωση στο Στάδιο Γουέμπλεϊ την Τρίτη, με τους πρώην παίκτες της Αγγλίας Ντέιβιντ Τζέιμς, Τζον Μπαρνς και Γκάρι Κάχιλ να αναπολούν τις μέρες που κυνηγούσαν αυτοκόλλητα. «Ως κάποιος που μεγάλωσε συλλέγοντας αυτοκόλλητα Panini, ανταλλάσσοντας τα με φίλους στην παιδική χαρά και προσπαθώντας να συμπληρώσω το άλμπουμ σε κάθε τουρνουά, το άλμπουμ σηματοδοτούσε πάντα για μένα την πραγματική έναρξη ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου», είπε ο Κάχιλ.

Πηγή: OT