Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Μουντιάλ 2026: Πόσο θα κοστίσει η συλλογή αυτοκόλλητων Panini
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 09:16

Για τους πιστούς οπαδούς και συλλέκτες το κόστος της συλλογής που προσφέρει η Panini φτάνει στις 1.000 λίρες ( 1.156 ευρώ)

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Η ακρίβεια χτυπά εκτός από τα βασικά αγαθά και τα προϊόντα διατροφής και άλλα -λιγότερο βασικά- αλλά εξίσου σημαντικά για ορισμένους είδη, όπως οι κάρτες – αυτοκόλλητα με τους παίκτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιταλικής Panini που συμπληρώνει περισσότερο από μισό αιώνα δημιουργίας συλλογών με αστέρια της στρογγυλής θεάς του Μουντιάλ

Οι τιμές στα βενζινάδικα εκτοξεύονται, τα έξοδα για τα ψώνια αυξάνονται και τώρα φαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα χτυπήσει σκληρά τις τσέπες εκείνων των ποδοσφαιρόφιλων για τους οποίους κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα ήταν πλήρες χωρίς τη συγκίνηση του ανοίγματος ενός πακέτου αυτοκόλλητων της Panini.

Από την πρώτη συλλογή αυτοκόλλητων της ιταλικής εταιρείας, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 στο Μεξικό, η προσπάθεια να συμπληρωθεί η σειρά έχει γίνει μια εμμονή σε όλο τον κόσμο, με την ανταλλαγή διπλών και την αναζήτηση σπάνιων αυτοκόλλητων να είναι υποχρεωτική.

Η συλλογή και η συμπλήρωση του επίσημου άλμπουμ της Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ το 2022 κόστισε στους οπαδούς περίπου 870 λίρες, θυμίζει ο βρετανικός Guardian.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα αποτελέσει όμως τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα και θα απαιτήσει ένα σημαντικό ποσό από τα χαρτζιλίκια τους. Ένα κόστος περίπου 1.000 λιρών (1.156 ευρώ) μπορεί να είναι απαγορευτικό ακόμη και για τον πιο ένθερμο οπαδό των Χάρι Κέιν, Λιονέλ Μέσι, Βινίσιους Τζούνιορ, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Με 48 χώρες να συμμετέχουν στο τουρνουά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο – η μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών – θα χρειαστούν 980 μοναδικά αυτοκόλλητα, συμπεριλαμβανομένων 68 «ειδικών», για να γεμίσει το άλμπουμ 112 σελίδων που άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά από την Πέμπτη.

Τα μεμονωμένα πακέτα των επτά αυτοκόλλητων πωλούνται στο λιανικό εμπόριο προς 1,25 λίρες (1,69 δολάρια), πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και με απίστευτη τύχη και χωρίς διπλότυπα, θα χρειαστούν 140 πακέτα με κόστος 175 λιρών. Στατιστικά, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 1.000 πακέτα για να αποκτηθούν όλοι οι παίκτες του άλμπουμ, πράγμα που σημαίνει δαπάνη περίπου 1.000 λιρών.

Ορισμένοι οπαδοί θεωρούν τη συλλογή ως μια μορφή επένδυσης, με την αγορά των vintage αυτοκόλλητων να γνωρίζει άνθηση. Το 2021, ένα αυτοκόλλητο Panini του 1979 με τον Μαραντόνα, ο οποίος τότε ήταν 19 ετών, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 470.000 λιρών.

Η μεγαλύτερη συλλογή της Panini παρουσιάστηκε σε μια ειδική εκδήλωση στο Στάδιο Γουέμπλεϊ την Τρίτη, με τους πρώην παίκτες της Αγγλίας Ντέιβιντ Τζέιμς, Τζον Μπαρνς και Γκάρι Κάχιλ να αναπολούν τις μέρες που κυνηγούσαν αυτοκόλλητα. «Ως κάποιος που μεγάλωσε συλλέγοντας αυτοκόλλητα Panini, ανταλλάσσοντας τα με φίλους στην παιδική χαρά και προσπαθώντας να συμπληρώσω το άλμπουμ σε κάθε τουρνουά, το άλμπουμ σηματοδοτούσε πάντα για μένα την πραγματική έναρξη ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου», είπε ο Κάχιλ.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Σύνταξη
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

