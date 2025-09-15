Κάρτα Panini του Μέσι πουλήθηκε ποσό-ρεκόρ 1,5 εκατ. δολάρια

Ο Μέσι έσπασε το ρεκόρ του Πελέ. Αυτό αφορά ποσό πώλησης κάρτας Panini του Αργεντινού σταρ από τη σεζόν 2024/05, τη χρονιά που είχε κάνει ντεμπούτο με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Για να αποκτήσει τη συγκεκριμένη κάρτα συλλέκτης δαπάνησε 1,5 εκατ., ή αν προτιμάτε 1,28 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για σπάνια κάρτα Panini Mega Cracks. Η πώληση κατέρριψε προηγούμενο ρεκόρ για ποδοσφαιρική κάρτα, που το είχε μια του Πελέ. Είναι μια κάρτα του Βραζιλιάνου από το 1958 η οποία το 2022 πουλήθηκε έναντι 1,33 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κάρτα του Μέσι χρονολογείται από όταν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη La Liga απέναντι στην Εσπανιόλ τον Οκτώβριο του 2004. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η κάρτα (που βλέπετε στην κάτω φωτογραφία) βρίσκεται σε «άψογη κατάσταση» και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα συλλέκτης να την αγοράσει σε τιμή ρεκόρ.

Σύμφωνα με τους συλλέκτες ο συνδυασμός σπανιότητας, αψεγάδιαστης διατήρησης και ιστορικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την αρχή της μεγάλης ποδοσφαιρικής αξίας του Μέσι, εκτοξεύει το ποσό επειδή την καθιστά ανεκτίμητη. Η συγκεκριμένη πώληση επιβεβαιώνει ότι ο Μέσι είναι ποδοσφαιρικό είδωλο και τα πράγματα που τον αφορούν έχουν αξία για τους συλλέκτες.