H Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του Λιγκ Καπ με υπέροχο γκολ του Μέσι (vid)
Ο Λιονέλ Μέσι ανέτρεψε το σκορ στο φινάλε και έδωσε την πρόκριση στην Ίντερ Μαϊάμι.
Ο Λιονέλ Μέσι έκανε τα «μαγικά» του χαρίζοντας στην Ίντερ Μαϊάμι το εισιτήριο για τον τελικό του Λιγκ Καπ. Ο Αργεντινός άσος σκόραρε στο 88ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 2-1 κόντρα στην Ορλάντο Σίτι.
Ο αγώνας είχε εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ, καθώς η Ορλάντο Σίτι κρατούσε το προβάδισμα 1-0 μέχρι το 75ο λεπτό. Ωστόσο, ο Μέσι ανέλαβε δράση, κερδίζοντας πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος και ισοφάρισε σε 1-1 ξεκινώντας έτσι την ανατροπή ομάδας του. Στο 88ο λεπτό του αγώνα πια, πέτυχε το 2-1 με ένα υπέροχο γκολ.
Το εντυπωσιακό γκολ του Μέσι:
Lionel Messi for the lead ‼
Telasco Segovia adds one more goal, and Inter Miami advances to the Leagues Cup Final with a 3-1 victory over Orlando City.
🎥 @MLSpic.twitter.com/3xjixCw7lY
— The Athletic (@TheAthletic) August 28, 2025
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τελάσκο Σεγόβια έδωσε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην νίκη της Ίντερ Μαϊάμι, σκοράροντας το τελικό 3-1 και ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή ανατροπή.
Τώρα, η ομάδα της Μασεράνο ετοιμάζεται για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τη Σιάτλ Σάουντερς, με στόχο να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το αμερικανικό Λιγκ Καπ.
