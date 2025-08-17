Ο Μέσι επέστρεψε, η Ίντερ Μαϊάμι… θριάμβευσε (vid)
Μπορεί να έλειψε για δύο αγωνιστικές, όμως ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο, στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι.
Ο Λιονέλ Μέσι απουσίασε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι, λόγω τιμωρίας στο πρώτο και τραυματισμού στο δεύτερο. Η επιστροφή του, όμως, στα γήπεδα του MLS έγινε με τον καλύτερο τρόπο για τον Αργεντινό.
Ο 38χρονος σούπερ σταρ, στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Λος Άντζελες Γκάλαξι, αγωνίστηκε ξανά μετά από σχεδόν ένα μήνα, και πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο. Παρ’ όλα αυτά, ήταν… σαν να μην έλειψε λεπτό.
Στην ανάπαυλα, η ομάδα του Μαϊάμι βρισκόταν μπροστά στο σκορ, χάρη στο γκολ του Τζόρντι Άλμπα, που τροφοδοτήθηκε από τον Σέρχιο Μπουσκέτς, στο 43ο λεπτό. Τα πράγματα δυσκόλεψαν όμως, αφού στο 59′ ο Πέιντσιλ ισοφάρισε για την ομάδα του Λος Άντζελες.
Τότε ήταν που ο Μέσι αποφάσισε να αναλάβει δράση. Στο 84′, έπειτα από ατομική ενέργεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ έξω από την περιοχή, για να κάνει το 2-1, ενώ χρειάστηκε άλλα πέντε λεπτά για να «κλειδώσει» τη νίκη, με μία τρομερή ασίστ με τακουνάκι, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Λουίς Σουάρες και έκανε το τελικό 3-1.
Το γκολ και η ασίστ του Μέσι
Η Ίντερ Μαϊάμι με 45 βαθμούς βρίσκεται στο -7 από την κορυφή της ανατολής, που βρίσκεται το Σινσινάτι, όμως λόγω της παρουσίας της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έχει παίξει 24 παιχνίδια, έναντι 27.
