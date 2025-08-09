Ο Μέσι και ο φόβος βαριάς ήττας οι αιτίες που η Κίνα ακύρωσε φιλικό με την Αργεντινή

Για δυο λόγους η Εθνική Κίνας ακύρωσε εντός έδρας φιλικό παιχνίδι της με την Αργεντινή, το οποίο προγραμματιζόταν για τον Οκτώβριο. Ο ένας λόγος έχει να κάνει με την απροθυμία του Μέσι να ταξιδέψει στην χώρα, καθώς καλά κρατεί η δυσαρέσκεια για τη μη εμφάνιση του Αργεντινού σούπερ σταρ σε φιλικό της Ιντερ Μαϊάμι στο Χονγκ Κονγκ, ενώ από τότε έχουν ακυρωθεί δυο φιλικά.

Ο δεύτερος λόγος, παράλληλα με την… περίπτωση του Μέσι, έχει να κάνει με τον φόβο βαριάς ήττας, κάτι που θα προκαλέσει δυσαρέσκεια των οπαδών. Ετσι, η Κίνα ψάχνει άλλον αντίπαλο, με υποψήφιες ομάδες το Βιετνάμ, τη Μαλαισία, την Καμπότζη, την Ταϊλάνδη, την Ινδία, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν. Προφανώς στην Κίνα δεν έχουν ξεχάσει την ήττα με 7-0 σε φιλικό αγώνα εναντίον της Ιαπωνίας πέρυσι. Επίσης, τον Ιούλιο η Εθνική Κίνας έχασε διαδοχικά από τη Νότια Κορέα (3-0) και την Ιαπωνία (2-0) στο Πρωτάθλημα E-1 της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Ανατολικής Ασίας (East Asian Cup).

Πάντως, δεν είναι μόνο ο Μέσι που «κλωτσάει» σε ενδεχόμενο ταξίδι της Εθνικής Αργεντινής μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου στην Κίνα. Είναι κι άλλοι παίκτες της, οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Για αυτό και τον Οκτώβριο η «αλμπισελέστε» θα δώσει φιλικό με το Μεξικό στις ΗΠΑ, προφανώς παρόντος του Μέσι αφού τον βολεύει, ψάχνει δεύτερο αντίπαλο.

Για την αναβολή του φιλικού αγώνα της Κίνας με την Αργεντινή η κινεζική πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης «Sohu», επικαλούμενη την ιστοσελίδας «Olé» της Αργεντινής, αναφέρει:

«Η Αργεντινή ακύρωσε ξανά την επίσκεψή της στην Κίνα. Το φιλικό που είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί για την Κίνα. Η απόφαση αυτή σχετίζεται κυρίως με το προηγούμενο “σκάνδαλο απουσίας του Μέσι”.»

Η «Sohu» επεσήμανε:

«Αν και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανέμενε σημαντικά έσοδα από το ταξίδι στην Κίνα, όλοι οι προπονητές και παίκτες ήταν αντίθετοι στην ιδέα. Αυτό επειδή οι παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ δεν ήθελαν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι μέσα στη σεζόν. Επιπλέον, στο παρασκήνιο της ακύρωσης βρίσκεται και η ‘διαμάχη με τον Μέσι’ που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ το 2024». Το τελευταίο έχει σχέση με την απουσία του από το Χονγκ Κονγκ.

Πάντως, η κινεζική πλατφόρμα παραδέχθηκε ότι αιτία αποτελεί και ο φόβος συντριβής, καθώς στις 29 Ιουλίου, η «Sohu» έγραψε:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κίνας έλαβε την τελική απόφαση να μη διεξαχθεί φιλικό με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή τον Οκτώβριο. Δεν πρόκειται για μια απλή απόρριψη, αλλά για αποτέλεσμα μετά από εξέταση πολλών πρακτικών παραγόντων. Υπάρχει φόβος για πιθανή συντριβή με πολύ βαρύ σκορ, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση του αγώνα».