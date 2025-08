Τι είπε ο Ρονάλντο στον Μέσι πριν τη Χρύση Μπάλα το 2017

Η κόντρα Ρονάλντο – Μέσι σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στο ποδόσφαιρο. Πίσω όμως από τα γκολ και τις Χρυσές Μπάλες και τις σπουδαίες μάχες και κόντρες τους, υπήρξε ένα τηλεφώνημα που αποκάλυψε κάτι απρόσμενο.

Το 2017, λίγο πριν τη βράβευση, ο Κριστιάνο πήρε τηλέφωνο τον Λιονέλ. Η κίνηση αυτή έμεινε κρυφή για χρόνια και αποκαλύφθηκε.

Το 2017, λίγο πριν από την απονομή της Χρυσής Μπάλας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη πληροφορηθεί πως θα ήταν εκείνος που θα κατακτούσε το βραβείο, ισοφαρίζοντας τον Μέσι στις πέντε κατακτήσεις.

Λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά, ο Ρονάλντο έκανε κάτι που δεν περίμενε κανείς: τηλεφώνησε προσωπικά στον Μέσι για να τον ενημερώσει για το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ, το τηλεφώνημα ήταν σύντομο, αλλά γεμάτο σεβασμό. Ο Μέσι, χωρίς καμία δόση ζήλιας ή πικρίας, συνεχάρη τον Ρονάλντο για την επιτυχία του.

🐐 Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have dominated the Ballon d’Or.

🇦🇷 Lionel Messi

🏟️ 1,114 games

⚽️ 874 total goals

⚽️ 764 non-penalty goals

🥅 110 penalty goals

☄️ 69 free kick goals

🎩 59 hat tricks

🏆46 trophies

🏅 8 Ballon d’Or

🏅 6 Golden boots

🇵🇹 Cristiano… pic.twitter.com/osSzqUvZsr

— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) August 5, 2025