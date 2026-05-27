Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Πάντως όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος στο MEGA το κύμα ζέστης που πλήττει τις χώρες της δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας.

Απογευματινή αστάθεια

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος στις παραλιακές περιοχές, και με αραιές νεφώσεις στα πεδινά. Όσον ανεβαίνουμε στα ημιορεινά οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές και θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα πολύ ορεινά αναμένονται και καταιγίδες.

Όσον αφορά την εξέλιξη της θερμοκρασίας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει από αύριο τους 32 με 33 βαθμούς, το Σάββατο θα πέσει λίγο στους 29 με 30 και από Κυριακή θα σημειωθεί νέα άνοδος που την Δευτέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.