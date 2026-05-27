Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.
- Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
- Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
- Γνωρίστε τον αλμπίνο βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» - Πώς γλίτωσε τη θυσία στο Μπανγκλαντές
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.
Πάντως όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος στο MEGA το κύμα ζέστης που πλήττει τις χώρες της δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας.
Απογευματινή αστάθεια
Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.
Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος στις παραλιακές περιοχές, και με αραιές νεφώσεις στα πεδινά. Όσον ανεβαίνουμε στα ημιορεινά οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές και θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα πολύ ορεινά αναμένονται και καταιγίδες.
Όσον αφορά την εξέλιξη της θερμοκρασίας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει από αύριο τους 32 με 33 βαθμούς, το Σάββατο θα πέσει λίγο στους 29 με 30 και από Κυριακή θα σημειωθεί νέα άνοδος που την Δευτέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
- Ο Ματετά έκανε το 1-0 για την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League (vid)
- Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας σε ισραηλινή επιδρομή
- Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στο Ασπρόχωμα
- «Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
- Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή της διαχείρισης ξένου πλούτου – Και όμως δεν είναι η Ελβετία
- Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
- Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
- Η Μπαρτσελόνα παίρνει τον Άντονι Γκόρντον – Τι ποσό θα δώσει στη Νιούκαστλ (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις