Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία

Άστατος θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας την Τετάρτη καθώς αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες ενώ θερμοκρασία θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 31 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.