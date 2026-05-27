Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει νέες στρατηγικές για βαλλιστικούς πυραύλους και κρουζ με τεχνητή νοημοσύνη
Κόσμος 27 Μαΐου 2026, 02:38

Η Βόρεια Κορέα δοκιμάζει συνδυασμό βελτιωμένων βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και πυραύλων πυροβολικού, σύμφωνα με το KCNA

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε να αναπτύξει αναβαθμισμένους πυραύλους κρουζ κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα  Η Βόρεια Κορέα ξεκινά να χρησιμοποιεί πυραύλους κρουζ με καθοδήγηση τεχνητής νοημοσύνης και μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι στο παρελθόν. Πλέον προμηθεύει και τη Ρωσία με πυραύλους και πυροβολικό για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμές με ένα συνδυασμό τακτικών βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων πυροβολικού και πυραύλων κρουζ ακριβείας, σχεδιασμένων για τον σύγχρονο πόλεμο με βελτιωμένες δυνατότητες εφαρμογής σε μάχη, υπό την επίβλεψη του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA την Τετάρτη.

Έχοντας προωθήσει την ανάπτυξη μιας σειράς βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικών όπλων, η Βόρεια Κορέα αναβαθμίζει σταθερά το τακτικό και συμβατικό οπλοστάσιό της, δεσμευόμενη να το αναπτύξει κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Οι δοκιμές αξιολόγησαν τη δύναμη μιας «κεφαλής ειδικής αποστολής» σε τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, την αξιοπιστία των πυραύλων πυροβολικού πολλαπλών εκτοξεύσεων μεγάλου βεληνεκούς και την ακρίβεια των τακτικών πυραύλων κρουζ που καθοδηγούνται από τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε το KCNA.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιβλέπει δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, σε άγνωστη τοποθεσία στη Βόρεια Κορέα, στις 26 Μαΐου 2026, όπως φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2026 από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας – KCNA. KCNA μέσω REUTERS

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της Βόρειας Κορέας

Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα όπλα και τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκτόξευσης έχουν αναβαθμιστεί με επιτυχία ώστε «να ανταποκρίνονται στις κατάλληλες συνθήκες του σύγχρονου πολέμου, με σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής τους στη μάχη», ανέφερε το KCNA, επικαλούμενο δήλωση του Κιμ.

Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ειδικότερα την ετοιμότητα μάχης των πυραύλων κρουζ που θα αναπτυχθούν σε μονάδες πυροβολικού κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, εξοπλισμένων με σύστημα πλοήγησης ακριβείας και έλεγχο καθοδηγούμενο από τεχνητή νοημοσύνη, ικανά να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 100 χλμ, δήλωσε ο Κιμ.

Το κέντρο της Σεούλ, της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. από τα σύνορα της Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης με τη Βόρεια Κορέα, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη Νότια Κορέα ως τον «κύριο εχθρό» της και έχει αποκηρύξει την πολιτική της ενδεχόμενης επανένωσης.

Η Βόρεια Κορέα προμηθεύει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους πυροβολικού από τα τέλη του 2023, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Πιστεύεται ότι η χρήση αυτών των όπλων έχει προσφέρει στην Πιονγιάνγκ πολύτιμα δεδομένα από το πεδίο της μάχης για το οπλοστάσιό της.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εντόπισε την εκτόξευση πολλαπλών βλημάτων, μεταξύ των οποίων και ένας βαλλιστικός πύραυλος.

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

