Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου

Ο ηγέτης στη Βόρεια Κορέα, Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τις πυραυλικές δοκιμές, ζήτησε από τα στρατεύματα να ενισχύσουν τις μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή του πολέμου.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι τα σχέδια για την ενίσχυση των μονάδων πρώτης γραμμής είναι καθοριστικής σημασίας. Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο KCNA τη Δευτέρα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε τις δηλώσεις αυτές την Κυριακή σε συνάντηση διοικητών μεραρχιών και ταξιαρχιών σε όλο τον στρατό, ανέφερε το KCNA.

Επαγρύπνηση ενάντια στον «αιώνιο εχθρό»

Κάλεσε επίσης σε προσαρμογή του συστήματος εκπαίδευσης και την επέκταση των πρακτικών ασκήσεων. Στόχος, να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στον σύγχρονο πόλεμο και την ανάπτυξη του στρατού της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε επίσης ότι τα προγραμματισμένα έργα θα πρέπει να επαναπροσδιορίζουν τις επιχειρησιακές έννοιες σύμφωνα με τον ταχύ εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού και τεχνικού εξοπλισμού και να τις εφαρμόζουν στην εκπαίδευση μάχης των μονάδων.

Το KCNA ανέφερε ότι ο Κιμ τόνισε την ιδεολογική αφοσίωση και την επαγρύπνηση απέναντι στον «αιώνιο εχθρό». Πρόκειται για όρο που η Βόρεια Κορέα έχει χρησιμοποιήσει για τη Νότια Κορέα.