O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια δοκιμή εδάφους κινητήρα πυραύλου στερεού καυσίμου κατασκευασμένου από υλικά από ανθρακονήματα την Κυριακή. Επιθεώρησε την εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων και ενός νέου άρματος μάχης, σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA την Κυριακή.

Το KCNA ανέφερε ότι ο νέος κινητήρας στερεού καυσίμου υψηλής ώσης είχε μέγιστη ώση 2.500 κιλονιούτον και ότι η δοκιμή εδάφους αποτελούσε μέρος ενός νέου πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης της άμυνας. Στόχος, η αναβάθμιση των στρατηγικών δυνατοτήτων κρούσης της χώρας. Ο Κιμ δήλωσε ότι η δοκιμή είχε μεγάλη σημασία για τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες μια σειρά επιδείξεων όπλων και στρατιωτικών επιθεωρήσεων. Ουσιαστικά δείχνει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού τόσο των συμβατικών δυνάμεών της όσο και του οπλοστασίου πυραύλων της, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Σε ξεχωριστές αναφορές, το KCNA ανέφερε ότι ο Κιμ επιθεώρησε επίσης μια βάση εκπαίδευσης των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Το πρακτορείο τόνισε την ανάγκη για εντατική εκπαίδευση σε καιρό ειρήνης προκειμένου να προετοιμαστούν για τον σύγχρονο πόλεμο, και παρουσίασε σχέδια για την αναδιοργάνωση των μονάδων ειδικών επιχειρήσεων της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα και ο Κιμ προσπαθούν να παρακολουθήσουν τις πολεμικές εξελίξεις

Ο Κιμ παρευρέθηκε επίσης σε δοκιμές ενός νέου κύριου άρματος μάχης, με το KCNA να τον παραθέτει να ισχυρίζεται ότι το σύστημα ενεργητικής προστασίας του ήταν ικανό να αναχαιτίζει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα αντιαρματικά όπλα και ότι το άρμα ήταν ασύγκριτο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ένα σπάνιο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ο Κιμ παρουσίασε ένα νέο πενταετές σχέδιο που επιβεβαίωνε τη συνέχιση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, ενώ ζητούσε μια ευρεία αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η χώρα έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην τεχνολογία πυραύλων στερεού καυσίμου. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτή επιτρέπει ταχύτερη προετοιμασία εκτόξευσης και μεγαλύτερη επιβιωσιμότητα σε σύγκριση με τα συστήματα υγρού καυσίμου.

Αναλυτές και περιφερειακές κυβερνήσεις επισήμαναν επίσης τις νέες ασκήσεις με άρματα μάχης και συνδυασμένες δυνάμεις. Το θεωρούν ως μέρος της προσπάθειας της Πιονγιάνγκ να προσαρμόσει τη στρατιωτικό της δόγμα στις ανάγκες του σύγχρονου πολέμου. Ουσιαστικά αντλεί διδάγματα από πρόσφατες συγκρούσεις και δίνει έμφαση στην ενοποίηση των χερσαίων δυνάμεων και των δυνάμεων πυραύλων.

Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη όπλων της Βόρειας Κορέας.