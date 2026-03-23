Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν διορίσθηκε εκ νέου πρόεδρος κρατικών υποθέσεων, μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA (στη φωτογραφία αρχείου του KCNA via Reuters, επάνω, ο Κιμ Γιονγκ Ουν).

Η Βόρεια Κορέα συγκάλεσε την πρώτη σύνοδο της Ανώτατης Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης χθες Κυριακή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο.

Ο επαναδιορισμός του Κιμ στην υψηλότερη θέση της επιτροπής κρατικών υποθέσεων σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη θητεία του από την ίδρυσή της το 2016

«Η επιτροπή κρατικών υποθέσεων επανεξέλεξε τον σύντροφο Κιμ Γιονγκ Ουν ως πρόεδρο των κρατικών υποθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην πρώτη συνεδρίαση, την πρώτη δραστηριότητα κρατικών υποθέσεων της 15ης θητείας του» την, ανέφερε το KCNA.

Ο επαναδιορισμός του Κιμ στην υψηλότερη θέση της επιτροπής κρατικών υποθέσεων σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη θητεία του από τότε που η επιτροπή ιδρύθηκε το 2016 ως το κορυφαίο όργανο πολιτικής καθοδήγησης της χώρας.

«Το μεγαλείο του συντρόφου Κιμ είναι αυτή καθαυτή η ισχυρότερη εθνική δύναμη» της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ο γραμματέας του κόμματος Ρι Ιλ-χουάν. «Τον σεβόμαστε, τον ακολουθούμε και τον θαυμάζουμε τόσο πολύ», πρόσθεσε.

Αναθεωρήσεις του συντάγματος

Η Βόρεια Κορέα συνήθως συγκαλεί σύνοδο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης που έχει εγκριθεί έπειτα από ένα συνέδριο του κόμματος για να καταρτίσει τους νόμους που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται στο συνέδριο.

Στη διάρκεια των εργασιών της συζητήθηκαν επίσης οι αναθεωρήσεις του συντάγματος της Βόρειας Κορέας, τα μέτρα για την εφαρμογή ενός πενταετούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του κόμματος και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, ανέφερε το KCNA, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.