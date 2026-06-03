Γιοβάνοβιτς και Μασούρας συγκίνησαν για τις απώλειες Οικονόμου, Άντζα και Μαστροκώστα (vid)
Συγκίνησαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μιλώντας για τους θανάτους των Παρασκευά Άντζα και Μάριου Οικονόμου, αλλά και της συζύγου του Τραϊανού Δέλλα.
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Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται στη Σουηδία όπου θα δώσει φιλικό αγώνα με τους Σκανδιναβούς, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Γιώργο Μασούρα βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα. Τον λόγο πήρε πρώτος ο Έλληνας διεθνής ο οποίος θέλησε να αναφερθεί σε κάτι πολύ σοβαρό.
Συγκεκριμένα, μίλησε για τους θανάτους των Παρασκευά Άντζα και Μάριου Οικονόμου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και στην απώλεια της συζύγου του Τραϊανού Δέλλα, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία επίσης έφυγε από τη ζωή.
«Καλησπέρα και από μένα. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, παλαίοι συναθλητές μας δεν είναι πλέον στη ζωή. Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, τη δύναμή μας στον Τραϊανό Δέλλα. Μας έκανε κάποτε περήφανους με την Εθνική, αλλά πολύ περισσότερο με τη στάση ζωής του». είπε ο Γιώργος Μασούρας και συνέχισε:
«Το αγωνιστικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια διαδικασία καινούργια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και να μας πονάει. Η Εθνική έχει μια συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος με τη σειρά του θέλησε να πει δυο λόγια για τα τρία αυτά πολύ άσχημα γεγονότα που συγκλόνισαν το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες.
«Και γω από την πλευρά μου να εκφράσω τα συλλυπητήρια όλων μας στις οικογένειες των παιδιών, του Άντζα και του Οικονόμου για τις απώλειες και σίγουρα του Τραϊανού Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του. Ήταν λίγο περίεργες αυτές οι εβδομάδες όσον αφορά και την ομάδα, γιατί πάντα συσχετίζονται με τα παιδιά που έχουν φορέσει τη φανέλα της για πολλά χρόνια, την τίμησαν και σίγουρα αισθανόμαστε όλοι άσχημα για όλο αυτό που έχει συμβεί και για αυτό ευχόμαστε κουράγιο και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
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