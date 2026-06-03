Γιοβάνοβιτς ενόψει Σουηδίας: «Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας»

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Για το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη (04/06, 20:00) και για όσα θέλει να δει από τα φιλικά παιχνίδια, ενόψει των επίσημων στο Nations League, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο τεχνικός της Εθνικής στάθηκε στα νέα πρόσωπα που κλήθηκαν, στις απουσίες που υπάρχουν, ενώ αναφέρθηκε σε ορισμένες αλλαγές που επιχειρεί να κάνει προκειμένου να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα των «Γαλανόλευκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

«Να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν, όλα αυτά τα χρόνια».

Για το ότι ο προπονητής της Ιταλίας είπε ότι δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια:

«Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ισχύει για εμάς. Υπήρχε πάντα αυτό για την Εθνική που βγάζουν επαγγελματισμό μεγαλύτερο σε σχέση με πριν. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, υπάρχει κούραση. Είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς και μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση και χαρά από τους παίκτες, παρόλο που δίνουμε δύο φιλικά. Στο ξενοδοχείο και στις προπονήσεις δεν έχω παράπονο από τους παίκτες. Ίσως αυτό αφορά κάποιες άλλες ομοσπονδίες όχι εμάς».

Για το ότι πέρασαν οκτώ μήνες από τον αποκλεισμό και τη μεγάλη πρόκληση που ακολουθεί στο Nations League:

«Η πρώτη διοργάνωση που έχουμε είναι το Nations League. Ήταν σημαντικό να βρεθούμε στη League Α και να αντιμετωπίσουμε καλύτερες ομάδες. Έχουμε στόχους, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί. Τα παιχνίδια που δίνουμε τώρα είναι κοντά στο επίπεδο των ομάδων που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε».

Για το αν στοχεύει να αλλάξει κάτι:

«Είχαμε μια ευκαιρία να μαζέψουμε τους παίκτες μια εβδομάδα και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε κάποιες εναλλακτικές. Έχουμε ένα στάνταρ προφίλ και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, όμως σε μια εβδομάδα άσχετα ότι δεν είναι αρκετός χρόνος, προσπαθήσαμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτά τα δύο ματς και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στον αγωνιστικό χώρο και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε στα επίσημα ματς».

Για το αν στα επίσημα ματς έχει κάτι επιπλέον στο μυαλό του ως προς το ρόστερ:

«Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας. Ο Γιαννούλης δεν μπορούσε να βοηθήσει και τον αποδεσμεύσαμε. Υπάρχουν νέα παιδιά ως προς εμένα που βρίσκονται στην Εθνική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών μας δίνει την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες. Για να είναι εδώ κάνανε καλή δουλειά στην ομάδα τους, όμως πρέπει να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στον τρόπο παιχνιδιού μας. Οι τραυματίας φυσικά είναι πάντα στη διάθεσή μας».

Για το ότι τον Μάρτιο η Εθνική βελτιώθηκε κι αν περιμένει ανάλογη βελτίωση:

«Είναι μεγάλο θέμα. Τότε δεχθήκαμε μέσα σε μια εβδομάδα τρία γκολ από τη Δανία σε δύο ματς και τρία από την Σκωτία. Είναι θέμα συζήτησης πώς δεχόμασταν τα γκολ, δεν είχαμε ιδιαίτερο ανασταλτικό πρόβλημα, όμως κάναμε πολλά αβίαστα λάθη που δεν είχαμε μέχρι και τότε στην παρουσία μας. Με προβληματίζει περισσότερο ότι τον Μάρτιο δεν δημιουργήσαμε όσο μπορούσαμε να δημιουργούμε στα προηγούμενα. Ποτέ δεν βάζω σαν προπονητής τον στόχο ότι η άμυνα είναι το πρώτο πράγμα που με απασχολεί, προσπαθούμε να δουλεύουμε πάνω σε όλους τους τομείς, έχουμε παίκτες καλούς, ποιότητα. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά είμαστε εδώ να τα λύσουμε. Δεν είμαι τόσο χαρούμενος που δεν κινδυνέψαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια».

Για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα σε αυτά τα δύο φιλικά:

«Οι παίκτες είναι ΟΚ. Είναι το τέλος μιας σεζόν και πάντα στο τέλος της σεζόν δεν είναι πάντα εύκολο, όμως όπως είχα πει και στο παρελθόν τους αρέσει να παίζουν στην Εθνική. Θα θέλαμε να έχουμε παιχνίδια που θα έχουν μεγαλύτερη σημασία. Στις προπονήσεις δεν θα μπορούσα να ζητήσω παραπάνω από αυτούς. Επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αλλάξουμε το προφίλ μας, ίσως δημιουργεί απορίες και θέματα στον τρόπο παιχνιδιού, όμως σε αυτά τα δύο ματς μπορούμε να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να βασιστούμε στα επίσημα παιχνίδια. Έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης ως προς το στυλ της ομάδας», κατέληξε ο Γιοβάνοβιτς.

Μασούρας: «Η Εθνική έχει ποδοσφαιριστές με μέλλον που φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση»

Ο Μασούρας στην αρχική του τοποθέτηση εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του και στη συνέχεια εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η γαλανόλευκη έχει ποδοσφαιριστές με μέλλον, που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Μασούρα

Για το ότι θα παρακολουθήσει το Μουντιάλ από το σπίτι και τη νέα διαδικασία της Εθνικής: «Καλησπέρα και από μένα. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, παλιοί συναθλητές μας δεν είναι πλέον στη ζωή. Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, τη δύναμή μας στον Τραϊανό Δέλλα.

Μας έκανε κάποτε περήφανους με την Εθνική, αλλά πολύ περισσότερο με τη στάση ζωής του. Το αγωνιστικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια διαδικασία καινούργια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και να μας πονάει.

Η Εθνική έχει μια συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά».

Για το πόσο εύκολο είναι να παίζει φιλικά μετά από τόσο απαιτητική σεζόν: «Δεν το σκέφτεται κανείς από τα παιδιά αυτό. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους στην προπόνηση, έχουν τρομερή διάθεση. Υπάρχει κούραση, αλλά όσα χρόνια είμαι στην Εθνική αυτό το γκρουπ έρχεται με χαρά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας».