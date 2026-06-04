Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πιο καυτό καλοκαίρι

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Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Τι φέρνει το σούπερ Ελ Νίνιο στην Ελλάδα

Πιο καυτό καλοκαίρι

• Καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της «θερμοδυναμικής βόμβας» με την κλιματική αλλαγή

• Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης

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Για συνταξιούχους

Εξι κατηγορίες επιστροφών

• Μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών

Αναλυτικά παραδείγματα ανά περίπτωση

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Γραμμή 140

Ολος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις

• Καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως τη Γλυφάδα

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Την Τουρκία

Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις

• Μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ΕΕ

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Μάρκο Ρούμπιο

Εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει η Αγκυρα

• Ο Τραμπ σε Γαλλία – Τουρκία μέσα σε 20 ημέρες

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Ποιοι κινδυνεύουν

Ο ιός του Δυτικού Νείλου επανέρχεται μαζί με τα κουνούπια

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Προς τις κάλπες

Πέντε σήματα που στέλνει το Μαξίμου

Η σκιώδης απάντηση από το ΠΑΣΟΚ

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Αρεοπαγίτες

Ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους

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Ερευνα

Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών

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Ντόναλντ Τραμπ

«Αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενεΐ»

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Αγγ. Αντωνόπουλος

1932 – 2026

Από το Θέατρο Τέχνης στον «Αγνωστο πόλεμο»

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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76

Πήρε το προβάδισμα σε ματς-θρίλερ

Ο Σπανούλης στον Αρη

Θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία