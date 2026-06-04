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Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με φοιτητές χθες Τετάρτη στο Σαντιάγκο, πρωτεύουσα της Χιλής, στο περιθώριο μιας μαζικής διαδήλωσης με αφορμή τις περικοπές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Pablo Sanhueza).

Η διαδήλωση οργανώθηκε δύο ημέρες αφού ο πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη σύνταξη ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει τους δράστες επιθέσεων εναντίον αστυνομικών και υγειονομικών, καθώς και όσους καταδικάζονται για βανδαλισμούς μνημείων.

Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν ενάντια στην πολιτική λιτότητας του ακροδεξιού προέδρου

⭕ Marcha Confech | Así nos están reprimiendo a miles de estudiantes, profesores y obreros que estamos marchando en contra de las medidas regresivas del gobierno de José Kast. pic.twitter.com/JNYIizx1w8 — Rafael Montecinos Ferrada (@FerradaRafa) June 3, 2026

Τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο μπορεί να στερηθούν ορισμένα προνόμια, όπως τη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση ή τη σύνταξή τους από το κράτος.

Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν το πρωί στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Η αστυνομία ωστόσο τους εμπόδισε να πλησιάσουν το προεδρικό μέγαρο, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση. Οι διαδηλωτές απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες.

Continúan las manifestaciones contra el gobierno de José Kast en el centro de Santiago. Alameda Ahumada (15:00) pic.twitter.com/xKQqFYrYjr — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 3, 2026

Οι αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη ανακοινώσεις. Ενας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε τουλάχιστον δέκα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και μιας γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο.

«Σταματήστε τις περικοπές, αυτό δεν είναι λιτότητα, είναι κλοπή» και «Με τις περικοπές, το σύστημα υγείας δεν θα αντέξει μέχρι τον Αύγουστο», έγραφαν στα πανό τους οι διαδηλωτές.

«Επίθεση εναντίον των φτωχών»

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 60 ετών, εξελέγη πρόεδρος με την υπόσχεση ότι θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία.

CHILE: la policía de Fuerzas Especiales de Carabineros (COP) está utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos y detenciones contra estudiantes y trabajadores que intentan marchar contra el gobierno del ultraderechista José Kast, en el centro de Santiago (11:57) pic.twitter.com/arUTPwXZGp — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 3, 2026

Μετά την ορκωμοσία του διέταξε τη μείωση κατά 3% στις δαπάνες όλων των υπουργείων.

«Αυτή είναι επίθεση εναντίον των φτωχών, επειδή εκείνοι εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές», είπε η Ρομίνα Κουέβας, μια εκπαιδευτικός 47 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ