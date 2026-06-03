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Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
Ελλάδα 03 Ιουνίου 2026, 15:06

Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εκτόξευσαν πυρά κατά του ελληνικού δημοσίου για τη δήλωσή του, πώς απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Παρών στη δίκη μόνον τέσσερις κατηγορούμενοι 

Πάνος Τσίκαλας
ΑποστολήΠάνος Τσίκαλας
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Βέλη κατά του ελληνικού δημοσίου εξαπέλυσαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας κατά την όγδοη δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, με αφορμή τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνον για τέσσερις κατηγορουμένους.

Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε στις αγορεύσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εισηγήθηκε την απόρριψη των δηλώσεων του ελληνικού δημοσίου και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (σωματείο μηχανοδηγών), ενώ τάχθηκε υπέρ της παράστασης της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων.

Ψαρόπουλος: Η θέση του δημοσίου θα καταρριφθεί με πάταγο

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, χαρακτήρισε «γνωστικά ανεπαρκή» τον σταθμάρχη, τονίζοντας ότι «ο κατηγορούμενος σταθμάρχης δεν θα επιλεγόταν ποτέ αν έδινε εξετάσεις. Εξαιτίας της παράνομης μετάταξης βρέθηκε στη θέση του σταθμάρχη».

Όπως ανέφερε, «αν δεν προέβαιναν οι κατηγορούμενοι στη μετάταξή του ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν θα βρισκόταν σε εκείνη τη θέση, που έκανε μοιραία λάθη. Είναι σαφές ότι υφίσταται η αξιόποινη πράξη του 259 του ποινικού κώδικα (παράβαση καθήκοντος) και οι συγγενείς μπορούν να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Αναφερόμενος στην παράσταση του ελληνικού δημοσίου, τόνισε ότι ευθύνες για τη σύγκρουση αποδίδονται στον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, τη ΡΑΣ, τη Hellenic Train και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνοντας πως οι εμπλεκόμενοι φορείς περιγράφονται αναλυτικά στο κατηγορητήριο.

«Η δήλωση του δημοσίου είναι προκλητική και περιορίζει τα αίτια στον ανθρώπινο παράγοντα, που φυσικά δεν ισχύει και θα αποδειχθεί. Η θέση του δημοσίου θα καταρριφθεί με πάταγο. Είναι άκρως καταχρηστική και απαράδεκτη. Υποκρύπτει την υπεράσπιση των υπολοίπων 32», ανέφερε.

«Ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη η δήλωση του δημοσίου»

Η συνήγορος θυμάτων και τραυματιών Μαρία Χατζηκωνσταντίνου επισήμανε ότι συμφωνεί με την εισαγγελική πρόταση μόνο ως προς την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου υποκριτική και επιλεκτική.

«Υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Αποτελεί απαξίωση της ίδιας της προδικασίας. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο, απαξιώνοντας πλήρως τη δικαστική εξουσία και τους δικαστικούς λειτουργούς, επιλέγοντας τους ‘μικρούς’, αφήνοντας εκτός τους ‘μεγάλους’. Αλλά διοίκηση ασκούν οι μεγαλόσχημοι, όχι οι μικροί. Η επιλογή να μην υποστηρίξει τις κατηγορίες που κατέγραψε η δικαστική εξουσία είναι τουλάχιστον παράνομη, παράτυπη. Για εμάς ισχύει ότι ή το ελληνικό δημόσιο θα συνταχθεί με τις δικές μας παραστάσεις ή θα αποβληθεί εντελώς από αυτήν την αίθουσα», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Κωνσταντίνος Ζαφειρούλης, ο οποίος τόνισε ότι «από μόνη της η δήλωση του δημοσίου, που έγινε έπειτα από εντολή του Κυρανάκη, είναι ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Η απάντηση του δημοσίου

Η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απέρριψε τις αιτιάσεις περί υποκρισίας, σημειώνοντας ότι «ήθελα να ακούσω τους συνηγόρους, μήπως μας ήθελε κάποιος σε αυτή τη δίκη. Όσα ακούγονται είναι σαν να είναι ο μόνος κατηγορούμενος το δημόσιο».

Όπως είπε, «ως Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν θα βρισκόμασταν εδώ για υποκριτικό λόγο. Αλλά να συμβάλουμε στη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της αλήθειας. Δεν επιλέχθηκαν τέσσερα άτομα για τη δήλωση μας. Κρίθηκε ότι είναι ο πυρήνας της δήλωσης μας, δεν εξαιρεί τους άλλους ότι είναι αθώοι».

Πρόσθεσε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συντάσσεται με την εισαγγελική πρόταση ως προς την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δημόσιο έχει άμεση ζημία. Μειώνεται το κύρος και η αξιοπιστία του δημοσίου και έχει υποστεί άμεση ζημία. Δεν θα μπω στη διαδικασία της αντιπαλότητας. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενος στη δίκη. Επισημάνω ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι λειτουργοί που βρίσκονται δεν είναι συγκλονισμένοι, δεν θα βρισκόμασταν εδώ ως φορείς παραπλάνησης και υποκρισίας. Το κράτος ως οντότητα δεν εξαντλείται στην εποπτεία. Ο βασικός σκοπός του δημοσίου είναι να προσπαθεί να ισορροπήσει την τάξη και να συμβάλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της αδικίας», κατέληξε.

Τη στάση του δημοσίου επέκρινε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και σκαιά», ερχόμενη και σε αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Παρόντες τέσσερις από τους 36 κατηγορουμένους

Στην αίθουσα βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων η Ελένη Βασάρα, ο Πάνος Ρούτσι, ο Χρήστος Βλάχος, ο Χρήστος Χούπας, η Μαρία Ντόλκα και η Άλμα Λάτα.

Από τους κατηγορουμένους παρέστησαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων Παύλος Κουζής, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων Σταμάτης Ελευθερίου και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Διονέλλης.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη 9 Ιουνίου.

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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