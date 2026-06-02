Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών
Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως ως προς τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, κατά τη διάρκεια της έβδομης δικασίμου της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα.
Αντιθέτως, η εισαγγελέας δέχθηκε την υποστήριξη της κατηγορίας από τους δικηγορικούς συλλόγους ως προς την αξιόποινη πράξη του άρθρου 291 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, δηλαδή της διατάραξης ασφαλείας των συγκοινωνιών.
«Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 90. Δεν νομιμοποιούνται για την ανθρωποκτονία από αμέλεια και τη βαριά σκοπούμενη βλάβη διότι επλήγησαν συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν εμπίπτουν στην έννοια του γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος», τόνισε συγκεκριμένα για τους δικηγορικούς συλλόγους.
Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτή η υποστήριξη της κατηγορίας από τους κοντινούς συγγενείς και συμβίους και όχι από συγγενείς δευτέρου βαθμού.
Στην αρχή της διαδικασίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να εισέλθουν πολίτες που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη δίκη, αίτημα που έγινε δεκτό από την έδρα.
Σημειώνεται ότι το παρών δίνουν 3 από τους 36 κατηγορουμένους – οι Παύλος Κουζής, Απόστολος Τσακίρης, Σπύρος Πατέρας.
Η διαδικασία συνεχίζεται με τοποθετήσεις των συνηγόρων.
