Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Ποδόσφαιρο 02 Ιουνίου 2026, 11:49

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Σφοδρή επίθεση στην ΕΠΟ και στον Λανουά από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά στην συνεδρίαση της της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά. Εξαπέλυσε κεραυνούς και έκανε λόγο για πραξικοπηματική παραμονή Λανουά. Ο Κώστας Καραπαπάς τόνισε ότι «θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος».

Ακόμα πρόσθεσε: «Δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από που τεκμαίρεται αυτό; Έχετε κάποιο έγγραφο; Κάποια επίσημη θέση ή κάποιος το είπε σε εσάς;»

Παράλληλα αναρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν φέρνει έναν άλλον αρχιδιαιτητή: «Κάποτε υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big 4 για την επιλογή. Τώρα γιατί δε φέρνετε έναν άλλο αρχιδιαιτητή, ο οποίος να έχει την συγκατάθεση όλων, για να υπάρχει ηρεμία; Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ:

«Δυστυχώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει όσο συχνά πρέπει και δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά και σε βάθος με τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου. Πρώτα από όλα ζούμε σε μια εποχή που λόγω των επενδύσεων των ιδιοκτητών κυρίως, οι ομάδες μας πηγαίνουν θαυμάσια στα ευρωπαϊκά κύπελλα και θα μπορούσαμε και καλύτερα και φαντάζομαι στόχος όλων θα είναι ή θα έπρεπε να είναι η επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου να λειτουργεί πιο συστηματικά και πιο παρεμβατικά. Να μπορεί να επεξεργάζεται θέματα που ταλανίζουν το ποδόσφαιρο.

Όπως η αποτυχία της Εθνικής Ομάδας ως τώρα με το καλύτερο υλικό, όπως το ότι το προπονητικό κέντρο της Εθνικής δεν είναι έτοιμο παρά τις εξαγγελίες σας, όπως σημαντικά και τεράστια προβλήματα του ποδοσφαίρου, όπως το τερατούργημα που λέγεται ΔΕΑΒ, όπως το ότι έχουμε αφήσει το κράτος να επιβάλλει αδιανόητους νόμους που αφορούν στις ομάδες μας και μπορούν να καταστήσουν ποινικά διωκόμενους παίκτες και προπονητές, κι εμείς απλά κοιτάζουμε και φυσικά και για το σημαντικό για όλους μας θέμα της διαιτησίας!»

-«Για μια ακόμα φορά μας αιφνιδιάζετε αρνητικά με την πρόχειρη αυτή εισήγηση και μάλιστα για δυο χρόνια!

Η εισήγηση του Προέδρου και όσων των κατηύθυναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αριχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή και θα παραθέσω εν συνεχεία τους λόγους. Εμείς θεωρούμε ότι ο κύριος Λανουά έπρεπε να βρίσκεται εδώ και να απαντήσει στις ερωτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και όσων το εκπροσωπούν. Σε μια επιτροπή που το ξαναλέω έπρεπε να είναι πιο θεσμική και πιο παρεμβατική.»

«Πάμε λοιπόν στον κύριο Λανουά και απαντήστε μας εσείς, αφού ο κύριος Λανουά δεν μας έκανε την τιμή.

1. Πώς είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας Αρχιδιαιτητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα με ανακοινώσεις και όχι μόνον, για διαιτησίες, απόδοση διαιτητών, αλλοίωση αποτελεσμάτων αλλά και για τον τρόπο ορισμών και τις τιμωρίες διαιτητών. Και μην ακούσω το παιδικό «όταν φωνάζουν όλοι». Στο τέλος αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν!

2. Γιατί εμμένουμε σε έναν αρχιδιαιτητή που μας έδωσε αγώνες με τεράστια λάθη, έναν αρχιδιαιτητή που δεν εξέλιξε τους διαιτητές και που οι αποφάσεις του προσβάλλουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο; Εκτός αν υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι δεν προσβάλλεται η αξιοπιστία του ποδοσφαίρου όταν ξαφνικά αποφασίζει να κόψει την προβολή των αμφισβητούμενων φάσεων, εμείς λέμε σε σημείο καθόλου τυχαίο, ή αποφασίζει να εξαφανιστεί από τα γήπεδα και τα ντέρμπι λες και είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και όχι αρχιδιαιτητής.

3. Οι διαιτητές υπό την καθοδήγηση του Λανουά δεν αποφασίζουν με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και έχουμε δει ακόμα και στην πιο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος, ίδιες φάσεις πανομοιότυπες να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα. Αυτό προκάλεσε ΑΛΛΟΙΩΣΗ της βαθμολογίας και έφερε σύγχυση στις εξέδρες των γηπέδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σύγχυση γενικώς στους φιλάθλους για το τι ακριβώς βλέπουμε.

4. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι σε χαμηλό επίπεδο και ο ρόλος των παρατηρητών απολύτως προσχηματικός. Τιμωρίες των διαιτητών επιβάλλονται ασύμμετρα, απολύτως στο σκοτάδι και οι ομάδες δεν ενημερωνόμαστε με τίποτα, αλλά τα μηνύματα περνάνε μια χαρά στους διαιτητές. Μην τυχόν και δώσετε κανένα πέναλτι στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ για να μην πάψετε να ορίζεστε για κανένα δίμηνο… Να είσαστε καλά παιδάκια για να παίρνετε ορισμούς ξανά και ξανά.

5. Έχουμε διαιτητές που διαιτητεύουν ξανά και ξανά στις ίδιες ομάδες και αρκεί να παρατηρήσει κανείς το μοτίβο των ορισμών, για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Είναι κάποιοι τέταρτοι που είναι σαν φροντιστές μόνιμα δίπλα στον ίδιο πάγκο.

6. Ακούμε για συναντήσεις του κυρίου Λανουά σε σουίτες ξενοδοχείων και καφέ με παράγοντες και παραπαράγοντες του ποδοσφαίρου που ποτέ δεν διαψεύστηκαν

7.Ο άνθρωπος είναι Γάλλος, ήταν επικεφαλής διαιτητής στη Γαλλία και θα έχει πραγματικά σημασία για όλους σας να βάλετε τα στατιστικά, να δούμε πόσους Γάλλους τοπ διαιτητές έχει φέρει αυτά τα χρόνια που είναι εδώ και παίζει τον αρχιδιαιτητή; Τι λέει αυτό σε όλους μας;

8. Θα φτιάξει ο κύριος Λανουά τις λίστες διαιτητών Β και Γ Εθνικής; Το πιστεύετε τώρα αυτό; Το πιστεύει κανείς; Ή ο μέγας Δαμιανός Ευθυμιάδης που μπορεί να μην έκανε καριέρα σοβαρή στη διαιτησία, αλλά τώρα είναι ο Δερβέναγας των διαιτητών των μικρών κατηγοριών, μαζί με κάποιους διάσημους του παραποδοσφαίρου;

9. Πότε θα μας ενημερώσετε για τις λίστες διαιτητών; Με ποια κριτήρια μπαίνουν στις λίστες και βγαίνουν; Πώς προβιβάζονται ή υποβιβάζονται; Ανάλογα με το πόσο υπάκουοι είναι;

10. Έχω ξαναπεί ότι λογικά κάτι συμβαίνει με τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει τα τελευταία χρόνια να μην παίζουν ποδόσφαιρο και να γίνονται από μικρά διαιτητές. Έχει τρομερό ενδιαφέρον να δείτε ποσοστιαία πόσοι διαιτητές υπάρχουν και από ποιες περιοχές σε σχέση με τους γεωγραφικούς πληθυσμιακούς δείκτες. Θα εντυπωσιαστείτε από το διαιτητικό ταλέντο στη βόρεια Ελλάδα. Στη Β’ Εθνική πχ ο Πειραιάς, η Εύβοια, το Ηράκλειο, περιοχές με πολύ πληθυσμό, πόλεις μεγάλες έχουν ένα διαιτητή, ενώ η Καβάλα και οι Σέρρες έχουν δύο. Αξίζει να μπείτε να δείτε τα ποσοστά παρουσίας σε διαιτητές και το τι χτίζει ο Ευθυμιάδης και οι εντολείς του στη Γ’ Εθνική.

Κοιτάξτε. Καταλαβαίνουμε σε τι πίεση έχετε βρεθεί κύριε Πρόεδρε, αλλά εμείς θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και τονίζουμε ότι θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος.

Και δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από που τεκμαίρεται αυτό; Έχετε κάποιο έγγραφο; Κάποια επίσημη θέση ή κάποιος το είπε σε εσάς;

Επίσης κάποτε υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big 4 για την επιλογή. Τώρα γιατί δε φέρνετε έναν άλλο αρχιδιαιτητή, ο οποίος να έχει την συγκατάθεση όλων, για να υπάρχει ηρεμία;

Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι».

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
InShorts 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Έρχεται αλλαγή; 02.06.26

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

