Ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε συμφωνία-μαμούθ με κινεζική αθλητική εταιρεία (vid)

Μπορεί στο NBA να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ωστόσο εκτός παρκέ -σε εμπορικό επίπεδο- ο Στεφ Κάρι παρέμενε free agent από τον περασμένο Νοέμβρη, όταν είχε διακόψει τη συνεργασία του με την Under Armour έπειτα από 13 χρόνια.

Πλέον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο τετράκις πρωταθλητής του NBA με τους «Πολεμιστές», εντάχθηκε στο «ρόστερ» του κινεζικού αθλητικού κολοσσού Λι-Νινγκ. Πρόκειται για μια εταιρεία που φέρει το όνομά του θρυλικού αθλητή της γυμναστικής, ο οποίος άφησε εποχή στον αθλητισμό της χώρας, με τρία χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984 και συνολικά 22 σε μεγάλες διοργανώσεις στην καριέρα του, επιτεύγματα που του χάρισαν τον παρατσούκλι «ο Πρίγκιπας της Γυμναστικής».

Δισεκατομμυριούχος τώρα, ο Λι Νινγκ είναι επικεφαλής και πρόεδρος στην εταιρεία με τζίρο 4,3 δισ. ευρώ το 2025. Ωστόσο, το γεγονός ότι το 98% αυτού προέρχεται από τις εγχώριες αγορές της Ασίας και τα περισσότερα από 7.000 καταστήματα που διατηρεί εκεί η Λι-Νινγκ, οδήγησε τον κινεζικό κολοσσό στην εκτός συνόρων επέκταση, με πιο πρόσφορη αγορά φυσικά, το αγαπημένο στους Κινέζους, NBA.

«Αυτή είναι μεγαλύτερη από μια συμφωνία για παπούτσια, μεγαλύτερη από μια συμφωνία για σειρά αθλητικών προϊόντων. Αυτή είναι μια συνεργασία για μια ζωή», ανακοίνωσε μέσω των social media ο 38χρονος πλέον Στεφ Κάρι, που τον επόμενο Οκτώβρη θα μπει στον 18ο του χρόνο στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Η κολοσσιαία συμφωνία Κάρι – Λι-Νινγκ

Βεβαίως, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία, δεν θα είναι ένα απλό… μέλος της, Λι-Νινγκ, αλλά το νέο μεγάλο της αστέρι. Όπως αναφέρει ο διάσημος Αμερικανός ρεπόρτερ, Σαμς Σαράνια, η συμφωνία του Κάρι με τους Κινέζους θα είναι διάρκειας δέκα ετών για… ξεκίνημα. Μεταξύ άλλων, οι Κινέζοι σκοπεύουν να ανοίξουν σειρά καταστημάτων στις ΗΠΑ που θα φέρουν το όνομα «Curry Brand» και θα περιλαμβάνουν όλα τα αθλητικά είδη, με το μπάσκετ να βρίσκεται βέβαια σε πρώτο πλάνο.

Golden State Warriors star Stephen Curry has signed a shoe endorsement contract with Chinese company Li-Ning — a landmark 10-year deal, sources tell ESPN. Li-Ning extends his Curry Brand venture globally and encompasses basketball products, athleisure, the ability for Curry to… pic.twitter.com/RgXull3PjU — Shams Charania (@ShamsCharania) June 1, 2026

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο Κάρι θα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει αθλητές και αθλήτριες υπό την επωνυμία του, σε ένα μοτίβο που ξεκίνησε από τον μαιτρ του είδους, τον κορυφαίο Μάικλ Τζόρνταν και την Jordan Brand, υπό τη σκέπη της Nike.

Σημειώνεται ότι με τη Λι-Νινγκ ήδη έχουν συμβόλαια πολλοί νυν και πρώην σούπερσταρς του NBA, όπως ο συμπαίκτης του Κάρι στους Γουόριορς, Τζίμι Μπάτλερ, ο σπουδαίος Ντουέιν Γουέιντ, ο θρύλος στο Γκόλντεν Στέιτ, Μπαρόν Ντέιβις, ο «κολοσσός» Σακίλ Ο’Νιλ και οι Ντ’ Άντζελο Ράσελ και Φρεντ Βαν Φλιτ.