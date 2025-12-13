Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)

Ο Στεφ Κάρι έχει δείξει πολλές φορές ότι έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει τρελά καλάθια κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως αυτή τη φορά στην προθέρμανση το έβαλε από το τούνελ των αποδυτηρίων στο απέναντι καλάθι με το ένα χέρι.

Το καλάθι του Κάρι από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη δεν αποτελεί προϊόν A.I, όμως πολλοί αναρωτήθηκαν αν είναι, μιας και το συγκεκριμένο σουτ με τον τρόπο που ευστόχησε, μόνος αυτός θα μπορούσε να το πετύχει.

Δείτε το απίθανο καλάθι του Στεφ Κάρι από τα αποδυτήρια:

STEPH MADE THE TUNNEL SHOT AGAIN 😱 pic.twitter.com/pHO1glEJZ7 — KNBR (@KNBR) December 13, 2025

Το «tunel shot» το έχει δοκιμάσει πολλές φορές και μάλιστα επιτυχημένα, όχι πάντα από τη μία πλευρά στην άλλη βέβαια. Τώρα το έκανε και αυτό και ενθουσίασε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο και παρακολουθούσαν την προθέρμανση των αθλητών για τον αγώνα Γουόριορς – Τίμπεργουλβς.

Η καλαθάρα του Κάρι από άλλη κάμερα