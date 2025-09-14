Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Οι τραυματισμοί δίδαξαν στον Στεφ Κάρι να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να μην συγκρίνει την πορεία του με κανενός άλλου. Τώρα στο νέο του βιβλίο, ο 37χρονος γκαρντ των Golden State Warriors αποκαλύπτει τις προκλήσεις, τις νίκες και τα μαθήματα που τον διαμόρφωσαν.

Ενας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του, ο Κάρι μοιράζεται σπάνιες φωτογραφίες και προσωπικές ιστορίες στο βιβλίο-λεύκωμα Shot Ready, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στη ζωή και την καριέρα του.

Επιλέγοντας στιγμιότυπα που όρισαν την πορεία του, ο Κάρι δημιουργεί μια ανθολογία εικόνων με τις κρίσιμες εκείνες στιγμές που τον διαμόρφωσαν, από τις δυσκολίες και τις αποτυχίες μέχρι τη δημιουργία μιας δυναστείας στο NBA.

Μέσα από τις λήψεις ο Κάρι ανατρέχει σε προσωπικές στιγμές, αποκαλύπτοντας τα μαθήματα που πήρε από κάθε στιγμή. «Ααυτό που ξεκίνησε ως μια απλή επιλογή φωτογραφιών για το βιβλίο, κατέληξε να γίνει ένα απροσδόκητο ταξίδι αναστοχασμού» λέει στο People.

Μία από τις φωτογραφίες που ξεχωρίζει είναι από την εποχή του στο Κολέγιο του Ντέιβιντσον, όπου οι δικές του κόρες τον πειράζουν: «Μπαμπά, ήσουν τότε στο λύκειο;».

Χωρίς γένια και με ένα παιδικό πρόσωπο, ο Baby-Faced Assassin όπως τον αποκαλούσαν στην αρχή της καριέρας του, τότε έμοιαζε περισσότερο με έφηβο παρά με τον μελλοντικό MVP και Ολυμπιονίκη.

Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει μαζί με τους Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν, το τρίο που έμελλε να κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018 και 2022) και να δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες πορείες στο ΝΒΑ.

Όπως λέει ο ίδιος, ο θρυλικός τίτλος των Splash Bros προέκυψε από τον σχολιαστή των αγώνων, Μπομπ Φιτζέραλντ, και τον προπονητή Μαρκ Τζάκσον. «Τότε δεν είχαμε κάνει πολλά. Αλλά το να ακούς κάτι τέτοιο σου έδινε αυτοπεποίθηση. Και ξέρω ότι ο Κλέι ένιωθε το ίδιο».

Στο βιβλίο ο Κάρι αναδεικνύει και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Οι τραυματισμοί στον αστράγαλο στην αρχή της καριέρας του ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο.

«Δεν ήμουν υγιής. Δεν ήξερα καν αν θα είχα μια ακόμα ευκαιρία να αποδείξω τον εαυτό μου», θυμάται. «Αυτό το δύσκολο διάστημα με δίδαξε να έχω υπομονή, να μην συγκρίνω την πορεία μου με κανένα άλλο και να εμπιστεύομαι εμένα»

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που αποκαλύπτεται στο βιβλίο αφορά την περίοδο του ντραφτ.

Ο πατέρας του, Ντελ Κάρι, που ήταν επίσης παίκτης του NBA, είχε αρχικά συμβουλέψει τους Warriors να μην τον επιλέξουν.

«Τον ρώτησαν τι πιστεύει για την επιλογή του γιου του. Και εκείνος είπε: “Μην τον πάρετε. Θέλετε την ειλικρινή αλήθεια; Μην το κάνετε”». Όπως λέει ο ίδιος, πλέον γελούν με αυτό το γεγονός, καθώς «παίρνεις αποφάσεις με βάση όσα ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά μόλις με επέλεξαν, ήμουν απόλυτα αποφασισμένος να κάνω την Bay Area σπίτι μου».

Ο τίτλος του βιβλίου, Shot Ready, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή φράση εξηγεί ο Κάρι -είναι η φιλοσοφία του για τη ζωή.

«Κάνε τη δουλειά σου από νωρίς. Να είσαι έτοιμος πριν έρθει η στιγμή — ακόμα κι αν δεν είσαι εσύ αυτός που έχει την μπάλα. Δεν αφορά μόνο ένα σουτ στο γήπεδο. Αφορά το να αντιμετωπίζεις οτιδήποτε έρχεται — την πρόκληση, την αλλαγή, την ευκαιρία».

Αναλογιζόμενος την ημέρα που θα αποχωρήσει από τα παρκέ, ο Κάρι δηλώνει ότι δεν θα είναι μια ευχάριστη στιγμή και κάθε άλλο παρά ανυπομονεί να τη ζήσει.

«Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα. Απλά προσπαθώ να πάρω ό,τι μπορώ από το παιχνίδι όσο ακόμα μπορώ να παίξω», λέει. «Το ξέρω ότι θα είναι κάτι στενάχωρο για όλα όσα έχω επενδύσει σε αυτό το παιχνίδι».

Το Shot Ready κυκλοδορεί από τις εκδόσεις Penguin.