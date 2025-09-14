magazin
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
The Good Life 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Οι τραυματισμοί δίδαξαν στον Στεφ Κάρι να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να μην συγκρίνει την πορεία του με κανενός άλλου. Τώρα στο νέο του βιβλίο, ο 37χρονος γκαρντ των Golden State Warriors αποκαλύπτει τις προκλήσεις, τις νίκες και τα μαθήματα που τον διαμόρφωσαν.

Ενας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του, ο Κάρι μοιράζεται σπάνιες φωτογραφίες και προσωπικές ιστορίες στο βιβλίο-λεύκωμα Shot Ready, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στη ζωή και την καριέρα του.

Επιλέγοντας στιγμιότυπα που όρισαν την πορεία του, ο Κάρι δημιουργεί μια ανθολογία εικόνων με τις κρίσιμες εκείνες στιγμές που τον διαμόρφωσαν, από τις δυσκολίες και τις αποτυχίες μέχρι τη δημιουργία μιας δυναστείας στο NBA.

Μέσα από τις λήψεις ο Κάρι ανατρέχει σε προσωπικές στιγμές, αποκαλύπτοντας τα μαθήματα που πήρε από κάθε στιγμή. «Ααυτό που ξεκίνησε ως μια απλή επιλογή φωτογραφιών για το βιβλίο, κατέληξε να γίνει ένα απροσδόκητο ταξίδι αναστοχασμού» λέει στο People.

Μία από τις φωτογραφίες που ξεχωρίζει είναι από την εποχή του στο Κολέγιο του Ντέιβιντσον, όπου οι δικές του κόρες τον πειράζουν: «Μπαμπά, ήσουν τότε στο λύκειο;».

Χωρίς γένια και με ένα παιδικό πρόσωπο, ο Baby-Faced Assassin όπως τον αποκαλούσαν στην αρχή της καριέρας του, τότε έμοιαζε περισσότερο με έφηβο παρά με τον μελλοντικό MVP και Ολυμπιονίκη.

YouTube thumbnail

Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει μαζί με τους Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν, το τρίο που έμελλε να κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018 και 2022) και να δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες πορείες στο ΝΒΑ.

Όπως λέει ο ίδιος, ο θρυλικός τίτλος των Splash Bros προέκυψε από τον σχολιαστή των αγώνων, Μπομπ Φιτζέραλντ, και τον προπονητή Μαρκ Τζάκσον. «Τότε δεν είχαμε κάνει πολλά. Αλλά το να ακούς κάτι τέτοιο σου έδινε αυτοπεποίθηση. Και ξέρω ότι ο Κλέι ένιωθε το ίδιο».

Στο βιβλίο ο Κάρι αναδεικνύει και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Οι τραυματισμοί στον αστράγαλο στην αρχή της καριέρας του ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο.

«Δεν ήμουν υγιής. Δεν ήξερα καν αν θα είχα μια ακόμα ευκαιρία να αποδείξω τον εαυτό μου», θυμάται. «Αυτό το δύσκολο διάστημα με δίδαξε να έχω υπομονή, να μην συγκρίνω την πορεία μου με κανένα άλλο και να εμπιστεύομαι εμένα»

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που αποκαλύπτεται στο βιβλίο αφορά την περίοδο του ντραφτ.

Ο πατέρας του, Ντελ Κάρι, που ήταν επίσης παίκτης του NBA, είχε αρχικά συμβουλέψει τους Warriors να μην τον επιλέξουν.

«Τον ρώτησαν τι πιστεύει για την επιλογή του γιου του. Και εκείνος είπε: “Μην τον πάρετε. Θέλετε την ειλικρινή αλήθεια; Μην το κάνετε”». Όπως λέει ο ίδιος, πλέον γελούν με αυτό το γεγονός, καθώς «παίρνεις αποφάσεις με βάση όσα ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά μόλις με επέλεξαν, ήμουν απόλυτα αποφασισμένος να κάνω την Bay Area σπίτι μου».

Ο τίτλος του βιβλίου, Shot Ready, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή φράση εξηγεί ο Κάρι -είναι η φιλοσοφία του για τη ζωή.

«Κάνε τη δουλειά σου από νωρίς. Να είσαι έτοιμος πριν έρθει η στιγμή — ακόμα κι αν δεν είσαι εσύ αυτός που έχει την μπάλα. Δεν αφορά μόνο ένα σουτ στο γήπεδο. Αφορά το να αντιμετωπίζεις οτιδήποτε έρχεται — την πρόκληση, την αλλαγή, την ευκαιρία».

Αναλογιζόμενος την ημέρα που θα αποχωρήσει από τα παρκέ, ο Κάρι δηλώνει ότι δεν θα είναι μια ευχάριστη στιγμή και κάθε άλλο παρά ανυπομονεί να τη ζήσει.

«Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα. Απλά προσπαθώ να πάρω ό,τι μπορώ από το παιχνίδι όσο ακόμα μπορώ να παίξω», λέει. «Το ξέρω ότι θα είναι κάτι στενάχωρο για όλα όσα έχω επενδύσει σε αυτό το παιχνίδι».

Το Shot Ready κυκλοδορεί από τις εκδόσεις Penguin.

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης
Σπορ 14.09.25

Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία. 

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Δημοσκοπήσεις 14.09.25

Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» τους πολίτες - Δεν πνέει «ούριος άνεμος» στα «πανιά» της κυβέρνησης

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’

Με δυο γκολ του Πασά, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, η ΑΕΛ πήρε εκτός έδρας ισοπαλία από τον Αστέρα. Η ΑΕΛ ανέτρεψε το 0-2, πέτυχε το δεύτερο τέρμα της με πέναλτι, ενώ ο Πασάς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 97'

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder
Τεχνητή Νοημοσύνη ξανά... 14.09.25

Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder

Ο χρόνος που ένας εργαζόμενος περνά αναζητώντας δουλειά έχει ανέβει κατά μέσο όρο στις 10 εβδομάδες, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί περνούν δύο εβδομάδες περισσότερο στην αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
