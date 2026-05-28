Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Είναι το 1933 και οι ΗΠΑ (όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης) ζουν μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις όλων των εποχών – είναι η περίοδος της Μεγάλης Ύφεσης. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέσα στη φτώχεια, η ανεργία έχει βαρέσει κόκκινο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει πάει περίπατο. Και κάπου εκεί, ο Μάικλ Μαλόι εν αγνοία του το βασικό πρόσωπο μιας συνωμοσίας που είχε έναν μόνο σκοπό: το κέρδος.

Ο 60χρονος Ιρλανδός μετανάστης στη Νέα Υόρκη, έχει δει τις παλιές καλές ημέρες της ζωής του να του έχουν κουνήσει το μαντήλι. Πρώην πυροσβέστης και μηχανικός, πλέον ήταν άνεργος, άστεγος και αλκοολικός. Στέκι του, ένα speakeasy στο «Μεγάλο Μήλο» που άνηκε στον Τόνι Μαρίνο.

Ο ιδιοκτήτης του παράνομου μπαρ, μαζί με τέσσερις φίλους του, θα βάλουν τον Ιανουάριο του 1933 σε εφαρμογή ένα σατανικό σχέδιο: θα ασφαλίσουν τον Μάικλ Μαλόι εν αγνοία του και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν – αλλά έπρεπε να φανεί σαν ατύχημα για να πάρουν τα λεφτά της ασφάλειας.

Το σχέδιο δεν ήταν πολύπλοκο: ο Τόνι είχε μπαρ, ο Μάικλ ήταν αλκοολικός, άρα τα… μαθηματικά έβγαιναν. Ο άνεργος Ιρλανδός πήρε «λευκή επιταγή» στο speakeasy και όλοι περίμεναν τη στιγμή που θα πεθάνει από υπερβολική δόση αλκοόλ. Ωστόσο αποδείχθηκε γερό ποτήρι.

Κάπως έτσι, η 5άδα αποφάσισε να πάρει πιο δραστικά μέτρα – για τις επόμενες εβδομάδες έβαζαν στο ποτό του αντιψυκτικό, μετά νέφτι, στο τέλος ποντικοφάρμακο. Άρχισαν να πειραματίζονται και με το φαγητό: τον κερνούσαν από ωμά στρείδια μέχρι σάντουιτς με χαλασμένα τρόφιμα.

Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν μπορούσε να σκοτώσει τον Μαλόι. Δοκίμασαν να βάλουν τέλος στη ζωή του αφήνοντας να κοιμηθεί μέσα στο χιονιά, στη συνέχεια τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τον πέταξαν από γκρεμό – ενώ ήταν αναίσθητος από το αλκοόλ. Ο Ιρλανδός, όμως, επέζησε από όλα.

Στις 22 Φεβρουαρίου τα ψέματα είχαν τελειώσει: ο Μαρίνο και οι φίλοι του, όταν είδαν τον Μαλόι λιπόθυμο από τις καταχρήσεις, του έβαλαν στο στόμα το σωλήνα αερίου. Μέσα σε μια ώρα είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό του σε ατύχημα, η 5άδα πήρε την αμοιβή της ασφάλειας, ωστόσο σύντομα άρχισαν να ακούγονται φήμες για τον Μάικ τον Ανθεκτικό (ή Iron Mike) όπως τον φώναζαν στους δρόμους, επειδή είχε επιζήσει από τόσα «ατυχήματα».

Η αστυνομία έψαξε ξανά την υπόθεση και δεν άργησε να φτάσει στον Μαρίνο και την παρέα του. Λίγο καιρό μετά οι πέντε συνωμότες καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του Μάικλ Μαλόι – με τους τέσσερις από αυτούς να καταλήγουν στην ηλεκτρική καρέκλα τον Ιούλιο του 1934.

Μια υπόθεση – θρίλερ για 3.500 δολάρια (περίπου 87.000 σε σημερινά χρήματα), όσα ήταν και η ασφάλεια ζωής του Ιρλανδού.

Λίγα λόγια για το Murdering Michael Malloy

Και τώρα περίπου εννέα δεκαετίες μετά, η υπόθεση δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι είναι έτοιμη να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με το Deadline, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Murdering Michael Malloy θα βρεθούν ο Τιμ Ροθ και ο Τίμοθι Σπολ, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ρέιμοντ Ντε Φελίτα.

Tim Roth & Timothy Spall Set For New York Crime-Thriller ‘Murdering Michael Malloy’ — Cannes Market https://t.co/frSmMSCdz8 — Deadline (@DEADLINE) May 16, 2026

Ο Ροθ θα υποδυθεί τον Τόνι Μαρίνο, ενώ ο Σπαλ τον Ιρλανδό. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι.