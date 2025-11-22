Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»

Το ημερολόγιο γράφει 30 Οκτωβρίου 1975. Η Μάρθα Μόξλεϊ φεύγει το απόγευμα από το σπίτι της στο Μπελ Χέιβεν του Κονέκτικατ για να συναντήσει τους φίλους της. Όταν η 15χρονη δεν έχει επιστρέψει μέχρι τις 10 το βράδυ, η οικογένειά της αρχίζει να ανησυχεί και καλεί την αστυνομία. Η ανησυχία έγινε φόβος όταν ήρθε το πρωί και ακόμα δεν είχε εμφανιστεί.

Λίγες ώρες μετά οι γονείς της θα ακούσουν το χειρότερο σενάριο: το άψυχο σώμα της Μάρθα είχε βρεθεί στην πίσω αυλή της οικογένειας Μόξλεϊ. Η 15χρονη είχε ξυλοκοπηθεί άγρια με ένα μπαστούνι του γκολφ, ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι Αρχές αρχίζουν να χτενίζουν την περιοχή και να μιλούν με τους πάντες – και σύντομα τα στοιχεία θα τους οδηγήσουν στο σπίτι των Σκέικελ, με τον 17χρονο Τόμας και τον 15χρονο Μάικλ να θεωρούνται ύποπτοι.

Και τότε η υπόθεση θα γίνει πρωτοσέλιδο θέμα σε όλα τα μίντια των ΗΠΑ. Οι δύο νεαροί ήταν «κομμάτι» της οικογένειας Κένεντι – ανήψια του Ρόμπερτ Κένεντι, καθώς η σύζυγός του ήταν η Έθελ Σκέικελ Κένεντι.

Η Μάρθα εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι των δύο αδερφών, προτού βρεθεί νεκρή στην αυλή της, κάτω από ένα πεύκο. Μάρτυρες είπαν ότι φλέρταρε με τον Τόμας και φιλήθηκε μαζί του, στην αυλή των Σκέικελ.

Η αστυνομία θα ανακρίνει τα δύο αδέρφια, ο πατέρας τους θα απαγορεύσει στις Αρχές την πρόσβαση τους στα σχολικά και ιατρικά τους αρχεία, δύο μαθητές του Élan School -ένα σχολείο για προβληματικούς νέους από όπου είχε περάσει ένα φεγγάρι και ο μικρός Σκέικελ – που θα καταθέσουν ότι ο Μάικλ είχε πει ότι δολοφόνησε την 15χρονη αλλά «θα τη γλιτώσω γιατί είμαι ένας Κένεντι», ωστόσο η εισαγγελία έκρινε ότι τα στοιχεία δεν επαρκούν και μοιραία η υπόθεση θα μπει στο αρχείο.

Το λάθος που άνοιξε ξανά την υπόθεση

Έπρεπε να περάσουν 16 χρόνια και να έρθει ένα άλλο σκάνδαλο των Κένεντι, για να ανοίξει και πάλι η υπόθεση. Η δίκη (και αθώωση στη συνέχεια) του Γουίλιαμ Κένεντι Σμιθ για βιασμό θα φέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της Μάρθα Μόξλεϊ. Αρχικά οι πληροφορίες ήθελαν τον Γουίλιαμ να βρίσκεται στο σπίτι των Σκέικελ το μοιραίο βράδυ – πληροφορίες που αποδείχθηκαν λάθος, ωστόσο οι Αρχές αποφάσισαν να εξετάσουν ξανά όλα τα στοιχεία και τους μάρτυρες.

Η έρευνα θα κρατήσει περίπου εννέα χρόνια, ώσπου στις 9 Ιανουαρίου 2000 ο Μάικλ Σκέικελ θα κατηγορηθεί για τον φόνο της Μάρθα Μόξλεϊ. Ο ίδιος -41 ετών πλέον- θα παραδοθεί στις Αρχές, θα αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 500.000 δολάρια και ενάμιση χρόνο μετά θα ξεκινήσει η δίκη.

Όπως φάνηκε ο Μάικ Σκέικελ ήταν ένα προβληματικό παιδί, εθισμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες από μικρή ηλικία, με πολλά λεφτά στα χέρια του, συλλήψεις που η οικογένειά του είχε κουκουλώσει, που άλλαζε τα σχολεία σαν τα πουκάμισα – μέχρι και σε ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο στην Πολωνία τον είχαν στείλει για να μην πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Όπως και του αδερφού του Τόμας, έτσι και εκείνου του άρεσε η Μάρθα, ωστόσο εκείνη επέλεξε τον μεγαλύτερο Σκέικελ το μοιραίο βράδυ.

Στις 7 Ιουνίου 2002 το δικαστήριο θα βρει τον Μάικλ ένοχο «μέσα σε ένα παραλήρημα αλκοόλ και ζήλιας» για τη δολοφονία της 15χρονης και θα καταδικαστεί σε 20 χρόνια.

Ο εφιάλτης που δεν τελείωσε

Μετά το τέλος της δίκης, οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο εφιάλτης για την οικογένεια Μόξλεϊ είχε τελειώσει. Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι.

Το 2003, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ θα γράψει ένα άρθρο στο The Atlantic Monthly, υπέρ του ξαδερφού του και μιλώντας για την άδικη φυλάκισή του. Οι εφέσεις κατά της αρχικής απόφασης του Μάικλ Σκέικελ είναι συνεχόμενες, έστω κι αν έπεφταν στο κενό.

Έως το 2018 που το Ανώτατο Δικαστήριο του Κονέκτικατ θα ακυρώσει την καταδικαστική απόφαση, κρίνοντας ότι ο συνήγορός του απέκρυψε με δόλο υπέρ του στοιχεία. Ο Μάικλ Σκέικελ ήταν ελεύθερος και αθώος.

Μισό αιώνα μετά, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά «ποιος είναι ο δολοφόνος της Μάρθα Μόξλεϊ». Στα μάτια των περισσότερων ο Μάικλ Σκέικελ παραμένει ένοχος που κατάφερε να γλιτώσει εξαιτίας ενός λάθος του συστήματος.

Όσο για εκείνον; Πριν από ένα χρόνο έκανε αγωγή στις Αρχές του Κονέκτικατ, λέγοντας ότι τον παγίδεψαν και ζητάει εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Και η υπόθεση συνεχίζει να θεωρείται cold case και να στοιχειώνει τους Κένεντι.