Η ανάρτηση της συντρόφου του Κέντρικ Ναν: «Οι διαιτητές ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση»
Η ανάρτηση της συντρόφου του Κέντρικ Ναν για τις διαιτητικές αποφάσεις στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια.
Η Βαλένθια νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 89-86 και έστειλε τη σειρά σε Game 5, με τους Πράσινους να έχουν παράπονα από τη διαιτησία, την οποία και σχολίασε η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια.
Συγκεκριμένα, η σύντροφος του Αμερικανού ανέβασε μία φωτογραφία από το γήπεδο, με τη λεζάντα «οι ρεφς ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση». Μήνυμα με σαφέστατη αιχμή προς τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης.
Δείτε την ανάρτηση της συντρόφου του Ναν
