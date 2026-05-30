Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό – Εξετάζεται η συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών
Ένα οπλοστάσιο και 8.000 ευρώ εντόπισε η Ομάδα ΔΙΑΣ στην κατοχή αστυνομικού, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες.
Αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, (28/5) για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού σε τυχαίο έλεγχο της Ομάδας ΔΙΑΣ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
Κατά τον έλεγχο που έγινε στον αστυνομικό, όταν ακινητοποιήθηκε η μοτοσικλέτα, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια, 262 φυσίγγια, ένα σπρέι πιπεριού, δύο μαχαίρια και περίπου 8.000 ευρώ.
Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.
