Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο

Αποφυλακίστηκε σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφοριες του in, ο αστυνομικός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο.

Ο αστυνομικός, που είχε παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, αναπτύσσοντας ταχύτητα, είχε προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε θάνατος.

Το τροχαίο

Ήταν ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, αστυνομικός σε υπηρεσία παραβιάζει με τη μοτοσυκλέτα ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα, και συγκρούεται μετωπικά με άλλη μοτοσυκλέτα με αναβάτη έναν 63χρονο.

Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή που και δύο οδηγοί εκτοξεύθηκαν στο οδόστρωμα.

Ο 63χρονος, πατέρας δύο παιδιών μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο. Παρά το πολύωρο χειρουργείο, δεν τα κατάφερε