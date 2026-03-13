Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι (13/3/2026), αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο αστυνομικός ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή.

Η σύγκρουση μπροστά στη Βουλή

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής.

Δυστυχώς ο 63χρονος κατέληξε σήμερα το μεσημέρι και άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύλληψη του αστυνομικού.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.