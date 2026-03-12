Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής.

Δυο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο ένας από τους δύο αναβάτες τραυματίστηκε σοβαρά

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δείτε το σχετικό βίντεο: