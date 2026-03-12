Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες
Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής.
Δυο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο ένας από τους δύο αναβάτες τραυματίστηκε σοβαρά
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
- Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες
- Sleepmaxxing: Όταν ο ύπνος γίνεται «status symbol» και εργαλείο biohacking
- Ιερεθουέλο: «Η διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλή»
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι άνοιξαν φορτηγό με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ
- Μάνος Ελευθερίου: «Δυο μασουράκια ντεμισέ»
- Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
- Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις