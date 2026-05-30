Γαλλία: Τα δύο αγοράκια που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στην Πορτογαλία επέστρεψαν στη χώρα τους

Τα δύο αγοράκια από τη Γαλλία, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, που βρέθηκαν μόνα στην άκρη μιας εθνικής οδού της νότιας Πορτογαλίας πριν από περίπου δέκα ημέρες, επέστρεψαν σήμερα στη χώρα τους, ανακοίνωσε η πορτογαλική δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο της Σετούμπαλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, είχε ενημερώσει την Τρίτη ότι οι γαλλικές αρχές είχαν αποφασίσει τη φροντίδα των παιδιών να αναλάβουν προσωρινά οι κοινωνικές υπηρεσίες στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία όπου κατοικούσαν με τη μητέρα τους.

Συνελήφθη 41χρονη

Αυτή η Γαλλίδα 41 ετών τέθηκε υπό κράτηση από την πορτογαλική δικαιοσύνη και κατηγορείται για “έκθεση σε κίνδυνο ή εγκατάλειψη” όπως και ο σύντροφός της, ένας 55χρονος Γάλλος, ο οποίος επίσης κατηγορείται για “ξυλοδαρμό και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης” σε ένα από τα δύο αγοράκια.

“Τα δύο αδέλφια επέστρεψαν στη χώρα τους σήμερα. Το ταξίδι οργανώθηκε από τις γαλλικές και τις πορτογαλικές αρχές, και συνοδεία των οποίων πραγματοποιήθηκε ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία των παιδιών αυτών”, δήλωσε το δικαστήριο στη Σετούμπαλ (στην περιφέρεια της Λισαβώνας) σε σύντομη ανακοίνωση.

“Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και η δέσμευσή τους να διαφυλάξουν το συμφέρον αυτών των παιδιών σε μια τόσο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, με την ελπίδα ότι το μέλλον τους επιφυλάσσει πολλές χαρές, όπως και την ασφάλεια και την αγάπη που τους αξίζει”, προστίθεται.

Έκλαιγαν στην άκρη του δρόμου

Τα δύο αδελφάκια βρέθηκαν στις 19 Μαΐου από έναν οδηγό αυτοκινήτου, να κάθονται και να κλαίνε στην άκρη της εθνικής οδού που συνδέει την πόλη Αλκάθερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπόρτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Η μητέρα τους και ο σύντροφός της συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα κοντά στη Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας τους είχε αναφέρει την εξαφάνισή τους από το Κολμάρ.

Οι πορτογαλικές αρχές είχαν εξηγήσει εν τω μεταξύ ότι τα παιδιά διέμεναν συνήθως με τη μητέρα τους και ότι ο πατέρας τους είχε “περιορισμένο και εποπτευόμενο” δικαίωμα επίσκεψης.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές “έλαβαν την προσωρινή απόφαση να αναθέσουν στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Κολμάρ τη φροντίδα των παιδιών, ενόσω προχωρούν στην αξιολόγηση μελών της οικογένειας ή τρίτων προσώπων όπως και των συνθηκών φιλοξενίας των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της μητέρας και το εποπτευόμενο και ελεγχόμενο καθεστώς επισκέψεων του πατέρα”, δήλωσε την Τρίτη το δικαστήριο της Σετούμπαλ.