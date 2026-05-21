Πορτογαλία: Δύο παιδιά 3 και 5 ετών από τη Γαλλία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο – «Ήταν φοβισμένα»
Τα δύο παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους στη Γαλλία - Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους.
Δύο μικρά παιδιά από τη Γαλλία, ηλικίας 3 και 5 ετών, εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους το απόγευμα της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία.
Οι Αρχές συνδέουν την υπόθεση με εξαφάνιση γυναίκας και δύο παιδιών που είχε δηλωθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Γαλλία
Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στη μητέρα τους, η οποία φέρεται να τα είχε μεταφέρει παράνομα από τη Γαλλία. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπορτά.
Πορτογαλία: «Έκλαιγαν και ήταν φοβισμένα»
Το ζευγάρι που τα εντόπισε, η Ευγενία και ο Αρτούρ Κουίντας, δήλωσαν πως κινούνταν στον δρόμο περίπου στις 19:30 όταν παρατήρησαν τα δύο παιδιά να περπατούν μόνα τους και εμφανώς τρομαγμένα.
«Έκλαιγαν και ήταν φοβισμένα. Σταμάτησα αμέσως», δήλωσε ο Αρτούρ στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã. Όπως περιέγραψε, τα παιδιά δεν είχαν επάνω τους έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά κρατούσαν σακίδια με ρούχα, τρόφιμα και νερό.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης στο CNN Portugal ότι τα δύο παιδιά φώναζαν τον πατέρα τους, ενώ ο μεγαλύτερος από τους δύο, ηλικίας 5 ετών, του περιέγραψε πώς βρέθηκαν μόνα τους.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, το παιδί είπε ότι η μητέρα τους τούς οδήγησε σε δάσος, τους έδεσε τα μάτια και τους άφησε εκεί με την πρόφαση ενός παιχνιδιού.
Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους στη Γαλλία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους. Η ίδια, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, φέρεται να τα μετέφερε στην Πορτογαλία μέσω της περιοχής Μπραγκάνσα.
Οι Αρχές συνδέουν την υπόθεση με εξαφάνιση γυναίκας και δύο παιδιών που είχε δηλωθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια γυναίκα φέρεται να είχε εγκαταλείψει και ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 16 ετών.
Ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, τα παιδιά παραλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων.
Εξετάστηκαν από γιατρούς και στη συνέχεια παραδόθηκαν στις υπηρεσίες της γαλλικής πρεσβείας στην Πορτογαλία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, η μητέρα των δύο παιδιών αναζητείται από τις Αρχές.
