Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το… σίριαλ της παραμονής ή μη του Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως οδηγείται προς το τέλος του, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Τούρκος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν… και βλέπουμε.

Ο Αταμάν, εν μέσω δημοσιευμάτων και μετά την ακύρωση της συνάντησης με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προχώρησε σε δήλωση στο τουρκικό TRT Sport, στην οποία βάλλει -ξανά- κατά των δημοσιογράφων και των ελληνικών ΜΜΕ. Σε αυτή, ο Τούρκος τονίζει πως «όλα που γράφονται στον Τύπο είναι κατασκευασμένα και μία προσπάθεια για να δημιουργηθεί μία αρνητική ανταπόκριση που θα υπονομεύσει την ακεραιότητά μας».

Η δήλωση του Αταμάν:

«Είμαι απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα που γράφονται στον Τύπο είναι κατασκευασμένα και μία προσπάθεια για να δημιουργηθεί μία αρνητική ανταπόκριση που θα υπονομεύσει την ακεραιότητά μας. Όλα είναι κανονικά».