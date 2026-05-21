Φάμελλος: Σχεδιασμένες στο Μαξίμου οι πρακτικές παρακράτους και μαφίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε σε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί ως «βαθύ κράτος διαφθοράς»

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων.

Τόνισε ότι η χώρα βιώνει «μείζονα πολιτική και θεσμική κρίση» εξαιτίας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα «καθεστώς διαφθοράς και παρακρατικών πρακτικών» που λειτουργεί με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται με μια ευρύτερη εικόνα «συστηματικής συγκάλυψης», εντάσσοντάς το στην ίδια αλυσίδα με τις υποθέσεις των Τεμπών και των υποκλοπών.

«Μπαζώματα, ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης, fake news, ομερτά και παρακρατικοί μηχανισμοί προπαγάνδας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «η συγκάλυψη είναι ο πραγματικός μηχανισμός λειτουργίας του επιτελικού κράτους», καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί «μπαζώματα, ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης, fake news, ομερτά και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας όπως η Ομάδα Αλήθειας» για να προστατεύσει τους εμπλεκόμενους.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «πρακτικές μαφίας» και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί ως «βαθύ κράτος διαφθοράς», εξυπηρετώντας «Φραπέδες, Χασάπηδες, φίλους, κουμπάρους και κομματικούς στρατούς» την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες καταστρέφονται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις περικοπές επιδοτήσεων και την έλλειψη σχεδιασμού στον πρωτογενή τομέα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταγράψει σοβαρές ενδείξεις για ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των έντιμων παραγωγών και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι επιδιώκει συνειδητά να ακυρώσει κάθε έρευνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κυβερνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή και απόπειρα απαξίωσης της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.

Για τα αιτήματα σχετικά με την Προανακριτική

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σχετικά με τα αιτήματα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ζητούν «το αυτονόητο»: πλήρη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών.

Κατηγόρησε, επίσης, τη ΝΔ ότι προεξόφλησε το αποτέλεσμα πριν καν εξεταστούν τα στοιχεία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να «βγάζει μόνος του πόρισμα» περί ανυπαρξίας στοιχείων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ως «ακραία υποκριτική», σημειώνοντας ότι στην περίπτωση των Καραμανλή και Τριαντόπουλου η ΝΔ είχε δεχθεί έστω fast-track διαδικασίες, ενώ τώρα απορρίπτει ακόμη και τη διερεύνηση.

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβερνητική πλειοψηφία ότι μετατρέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος σε «εργαλείο ασυλίας» και ότι στην πράξη το χρησιμοποιεί για να μπλοκάρει κάθε δικαστικό έλεγχο υπουργών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε συγκεκριμένη αναφορά στις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για παρεμβάσεις της Φωτεινής Αραμπατζή σε ελέγχους και πληρωμές επιδοτήσεων, αλλά και σε συνομιλίες που αποκαλύπτουν εξυπηρετήσεις «δικών τους παιδιών» και ψηφοφόρων της ΝΔ.

Επίσης, επιτέθηκε στον Σπήλιο Λιβανό, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις για «γραφειοκρατικά προβλήματα» αφορούσαν ουσιαστικά «παράνομα ρουσφέτια» υπέρ «ημετέρων».

Ο Σωκράτης Φάμελλος στάθηκε ιδιαίτερα και στην παραμονή του Σπήλιου Λιβανού στην προεδρία της Hellenic Energy, κάνοντας λόγο για «ανταμοιβή από τον κ. Μητσοτάκη» σε έναν οργανισμό που αποκομίζει τεράστια υπερκέρδη εις βάρος των καταναλωτών.

Για τη «φωτογραφική» τροπολογία Φλωρίδη

Ο Σωκράτης Φάμελλος καταφέρθηκε εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή τροπολογία που οδηγεί σε «φωτογραφικές fast-track διαδικασίες» για υποθέσεις βουλευτών.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί για να εξασφαλίσει «προνομιακή μεταχείριση» στους γαλάζιους βουλευτές και να πετύχει «επιφανειακές ανακρίσεις και κουκούλωμα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι πίσω από το σκάνδαλο βρίσκεται «ο εγκέφαλος του επιτελικού κράτους», φωτογραφίζοντας ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «όλα καλύπτονταν από το Μαξίμου».

Στη συνέχεια τόνισε ότι η κυβέρνηση φοβάται την Προανακριτική γιατί μπορεί να αποκαλυφθεί η πλήρης πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, κάλεσε τη Βουλή να επιτρέψει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα μπλοκαρίσματος της έρευνας θα συνιστά νέο «έγκλημα συγκάλυψης».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν θα γίνει συνένοχος» σε καμία προσπάθεια κουκουλώματος και υπογράμμισε ότι «πολύ σύντομα η κοινωνία θα δείξει στην κυβέρνηση τον δρόμο της εξόδου», χαρακτηρίζοντας την πτώση της κυβέρνησης προϋπόθεση «για το οξυγόνο και την αναγέννηση» της χώρας.