Μαρτίνεθ: «Περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου του Euroleague Final Four 2026 σημείωσε πως η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται μόνο από τη νίκη ή την ήττα σε ένα παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Για το γεγονός πως θα είναι ένας από τους γηραιότερους που θα έχουν κατακτήσει την Euroleague, αν τα καταφέρει: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζαν Μοντέρο:

Ο Ζαν Μοντέρο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Euroleague, όπου η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό (22/5, 21:00).

«Μερικές φορές οι παίκτες σκέφτονται τις καταστάσεις πολύ. Δεν νιώθω πίεση, απλά παίζω και προσπαθώ να το διασκεδάσω».

Οι σκέψεις του ενόψει του Final Four:

«Στο Final Four πρέπει να ξεχνάς τι έκανες στη regular season ή στα play offs».