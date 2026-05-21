Αυτός ο Μάιος δεν είναι ένας ακόμα συνηθισμένος μήνας για τους λάτρεις της metal μουσικής στην Ελλάδα – είναι Ο ΜΑΪΟΣ! Δύο εβδομάδες μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση των Metallica στο ΟΑΚΑ, αυτό το Σάββατο είναι η σειρά των Iron Maiden να «ανηφορίσουν» προς το Μαρούσι.

Το βρετανικό συγκρότημα γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με την εντυπωσιακή παγκόσμια περιοδεία Run For Your Lives, όπου παρουσιάζουν ένα setlist «γεννημένο» από τα πιο iconic άλμπουμ των πρώτων τους δεκαετιών.

Μάλιστα, το… ζέσταμα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, με τον Eddie να βρίσκεται στην Αθήνα. Η διάσημη μασκότ των Iron Maiden, το έζησε ελληνικά κι ως καλός τουρίστας το τελευταίο διάστημα πίνοντας φραπέ, τρώγοντας σουβλάκι και κάνοντας βόλτες στο Μοναστηράκι.

Ωστόσο, τα σκαμπανεβάσματα στον αθηναϊκό καιρό τις τελευταίες ημέρες, με τις προβλέψεις να λένε για έντονες βροχοπτώσεις το Σάββατο, δημιούργησαν μια μεγάλη απορία: θα πραγματοποιηθεί κανονικά η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ;

Την απάντηση έδωσαν οι διοργανωτές, που με ανάρτησή τους στα social media ξεκαθάρισαν ότι το live θα γίνει βρέξει – χιονίσει. Μάλιστα, έπαιξαν και λίγο τον ρόλο της… μαμάς, λέγοντας στους θεατές να πάρουν μαζί τους αδιάβροχο.

Η ανακοίνωση της High Priority

Ακολουθούν τα planned timings για τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 23 Μαΐου:

Doors: 17:00

Anthrax: 19:00

Iron Maiden: 20:40

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων την ημέρα του show.

Συνιστούμε να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή poncho, καθώς το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, καθώς και τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί μία ακόμα ιστορική βραδιά στο ΟΑΚΑ!