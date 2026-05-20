80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Στον πρόλογο των απομνημονευμάτων της, η Cher, δίνει μια ιδέα για όσα ακολουθούν.

«Συχνά, όταν σκέφτομαι την οικογενειακή μου ιστορία», γράφει η 80χρονη πλέον ντίβα, «ακούγεται σαν την αρχή ενός μυθιστορήματος του Ντίκενς».

Η Cher, πολυβραβευμένη με Emmy, Grammy και Oscar, δεν είναι γνωστή για τη μετριοφροσύνη των δηλώσεών της, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπερβάλλει. Η πορεία της είναι γεμάτη δράμα, κίνδυνο και ανατροπές και στο τέλος, θρίαμβο.

Ένα πράγμα που πάντα την ξεχώριζε ανάμεσα σε τόσες άλλες που διεκδικούν, δικαίως, τον τίτλο της uberstar, είναι η ικανότητά της να αυτοσαρκάζεται.

Ο αναγνώστης του βιβλίου, το οποίο έχει κατά κάποιο τρόπο βρει τον τρόπο του να εκδοθεί μετά από επτά χρόνια αλλαγών και απολυμένους συγγραφείς-φαντάσματα, γνωρίζει μια γυναίκα ζωηρή, άδολη, σαρδόνια, αλλόκοτη.

«Ήμουν εντελώς ανίδεη» γράφει. «Ένιωθα σαν ένα εκατομμύριο δολάρια!» ομολογεί μετά από την αγορά ενός νέου φορέματος.

Η Cher με καταγωγή που χάνεται στα δάση του Μιζούρι, όπου ο προπάππους της, ο Ισαάκ, εργαζόταν στον σιδηρόδρομο και η γιαγιά της, η Λίντα, στάλθηκε σε συγγενείς επειδή η οικογένειά της δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τη συντηρήσει.

Στις αρχές της εφηβείας της, η Λίντα (η γιαγιά της) γνώρισε έναν άντρα που ονομαζόταν Ρόι Κράουτς και το 1926 γέννησε τη μητέρα της Σερ, Τζάκι Τζιν, σε ηλικία 13 ετών. Ήταν μια κακή αρχή και από εκεί και πέρα ​​​​η κατάσταση κατρακύλησε.

«Η ανθεκτικότητα είναι στο DNA μου», γράφει. Λέει αλήθεια.

Το να μεγαλώνεις ως κόρη της Τζάκι Τζιν (η μητέρα της Σερ άλλαξε το όνομά της πολλές φορές, έτσι ώστε όταν πέθανε το 2022, σε ηλικία 96 ετών, να είναι Τζόρτζια Χολτ) ήταν μια περίπλοκη υπόθεση.

Η Χολτ παντρεύτηκε και χώρισε επτά φορές, δύο από τον πατέρα της Σερ, Τζόνι Σαρκισιάν.

«Οι γυναίκες στην οικογένειά μου σπάνια επέλεγαν σωστά τους άντρες τους» γράφει η Σερ που δεν γνώρισε ιδιαίτερα τη μάνα της. Όταν ήταν μωρό, η μικρή Σαρκισιάν μεταφέρθηκε για λίγο σε ένα ορφανοτροφείο στο Σκράντον της Πενσυλβάνια, το οποίο διηύθυναν καλόγριες που δεν ήθελαν να την επιστρέψουν.

Πήρε την αρμενική της εμφάνιση από την πλευρά της οικογένειας του πατέρα της, αλλά αυτό είναι όλο.

Η Cher που είναι κεφάλαιο στην ποπ κουλτούρα και μια γυναίκα με ατσαλένια αντοχή, άλλαζε σχολείο κάθε πέντε λεπτά, φορούσε παπούτσια που κρατιόντουσαν ενωμένα με λάστιχα και έβλεπε τη μητέρα της να αφήνει έναν σύζυγο για να πάει με τον αδερφό του. «Θεέ μου. Η οικογένειά μου. Δεν μπορούσες καν να την επινοήσεις ακόμη και αν το ήθελες» γράφει.

Το 1962, όταν ζούσε στο Λος Άντζελες έχοντας επιστρέψει στην οικογένειά της, η Cher ήταν μαθήτρια υποκριτικής όταν, σε μια γεμάτη καφετέρια, είδε τον Σόνι Μπόνο, έναν μουσικό με δύο μπάτσους να τραγουδάει ως backup για τον Φιλ Σπέκτορ και να προσπαθεί να γίνει τραγουδοποιός.

Ταίριαξαν αμέσως και μετακόμισε στο διαμέρισμα του 27χρονου σε ηλικία 16 ετών. «Νόμιζε ότι ήμουν 18 ετών» γράφει. «Ήμασταν απλώς συγκάτοικοι μέχρι να ενηλικιωθώ» προσθέτει.

Σε κάθε περίπτωση, ο εκρηκτικός συνδυασμός τους θα εκτόξευε το ζευγάρι στο πάνθεον της ποπ σταρ και θα αποτελούσε τη βάση της καριέρας της.

Το 1965, το single του ζευγαριού I Got You Babe ανέβηκε στην κορυφή των charts και ξαφνικά ο Σόνι και η Cher έγιναν διάσημοι, έκαναν παρέα με τους Rolling Stones και τους Beach Boys.

Η βιομηχανία μόλις είχε παραδοθεί σε μια γυναίκα φαινόμενο γιατί υπάρχουν πολλά που μας χωρίζουν αλλά όλοι συμφωνούν. Ο ήλιος βγαίνει από την ανατολή και υπάρχουν σταρ, υπάρχουν σούπερ σταρ και υπάρχει και η Cher.

Μπουμ.

Η γυναίκα που επαναπροσδιόρισε την ποπ μουσική, τη μόδα και την έννοια της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής περσόνας, κλείνει τα 80 της χρόνια παραμένοντας πιο επίκαιρη και ασταμάτητη από ποτέ.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες και επιτεύγματα που μόνο οι Rolling Stones έχουν καταφέρει να πλησιάσουν, η Cher δεν υπάκουσε ποτέ σε συμβάσεις.

Από το εμβληματικό γυμνό φόρεμα της του 1974 μέχρι την εφεύρεση του Cher Effect με το Believe και την πρόσφατη είσοδό της στο Rock & Roll Hall of Fame, η ζωή της είναι ένα ατελείωτο μάθημα για το πώς να ζεις με τους δικούς σου όρους.

«Είναι χίλιες φορές πιο δύσκολο να επιστρέψεις παρά να γίνεις διάσημος. Το να κάνεις comeback είναι σχεδόν αδύνατο»

Η μουσική ιστορία της Cher ξεκίνησε το 1965 με το διαχρονικό I Got You Babe στο πλευρό του τότε συζύγου της, Σόνι Μπόνο.

Από τότε, η Cher κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των charts των ΗΠΑ σε κάθε μία από τις επόμενες δεκαετίες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τo DJ Play a Christmas Song στα τέλη του 2023.

H Bασίλισσα των Comebacks, ένας τίτλος που της αποδόθηκε από τους New York Times, είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο για μια βιομηχανία που όλοι έχουν ημερομηνία λήξης.

Επίμονη, εργατική και πιστή μόνο στους δικούς της, συχνά εκκεντρικούς, κανόνες η τραγουδίστρια, ηθοποιός και αρχέτυπο του όρου entertainer έχει γράψει στα απομνημονεύματά της πως η επιστροφή στην κορυφή είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη βιομηχανία του θεάματος. Προφανώς και κάτι ξέρει.

Η επιρροή της Σερ στη μόδα είναι εμβληματική. Μαζί με τον Σόνι επέβαλαν τα παντελόνια καμπάνα στην κουλτούρα των χίπις, σε βαθμό που το ξενοδοχείο Hilton στο Λονδίνο τους είχε αρνηθεί τη διαμονή λόγω της «αντισυμβατικής» τους εμφάνισης.

Στα 70s, μέσα από τα τηλεοπτικά της σόου, άλλαζε έως και 30 κουστούμια ανά επεισόδιο, όλα σχεδιασμένα από τον μόνιμο συνεργάτη της, τον θρυλικό Μπομπ Μακί.

Η πιο εμβληματική τους στιγμή γράφτηκε στο Met Gala του 1974 με το περιβόητο Naked Dress —ένα διάφανο φόρεμα με κεντημένα κρύσταλλα και φτερά, που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση του γυμνού σώματος.

Το φόρεμα έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time το 1975, προκαλώντας τέτοιο σκάνδαλο που πολλές αμερικανικές πόλεις απαγόρευσαν την πώλησή του ή το διέθεταν κρυφά κάτω από το ταμείο.

Το 1989, η Σερ σόκαρε ξανά τον πλανήτη με το βίντεο κλιπ για το If I Could Turn Back Time.

Σε αυτό το κλιπ, όταν τα μουσικά τηλεοπτικά κανάλια μεσουρανούσαν, η Cher εμφανίστηκε πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, περιτριγυρισμένη από άνδρες, φορώντας ένα διάφανο κορμάκι. Το στήθος της καλυπτόταν μόνο από δύο μαύρες λωρίδες σε σχήμα V.

Το MTV θεώρησε το βίντεο ακατάλληλο για ανηλίκους και το μετέδιδε μόνο αργά τη νύχτα, εκτοξεύοντας την τηλεθέαση στα ύψη.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, η Σερ άλλαξε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία με το Believe.

«Αν θέλετε να αλλάξετε τα φωνητικά μου, θα πρέπει να περάσετε πάνω από το πτώμα μου»

Παρά τις αντιρρήσεις των στελεχών της δισκογραφικής της εταιρείας, η Cher επέβαλε τη χρήση του Auto-Tune όχι για να κρύψει τις ατέλειες, αλλά ως ρομποτικό, στιλιστικό εφέ.

Το κομμάτι έγινε παγκόσμιο hit σε 23 χώρες και ύμνος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ η συγκεκριμένη τεχνική έμεινε στην ιστορία ως Cher Effect, κυριαρχώντας μέχρι σήμερα στη hip-hop και R&B σκηνή.

Η Σερ, που έχει στο παλμαρέ της και ένα Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου (βραβεύτηκε το 1988 για το Moonstruck/Κάτω Από τη Λάμψη του Φεγγαριού), μπήκε πανηγυρικά το 2024 στο Rock & Roll Hall of Fame, ενώ το πρώτο μέρος της αυτοβιογραφίας της, Cher: The Memoir, σκαρφάλωσε αμέσως στο No1 της λίστας των New York Times.

Στην προσωπική της ζωή, παραμένει εξίσου ασυμβίβαστη. Από το 2022 βρίσκεται σε σχέση με το 40 χρόνια μικρότερό της στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας, Αλεξάντερ AE Έντουαρντς.

Όταν ρωτήθηκε για την κριτική που δέχεται για τη διαφορά ηλικίας, η απάντησή της ήταν και η επιτομή της φιλοσοφίας της.

«Οι άλλοι άνθρωποι δεν ζουν τη δική μου ζωή» είπε.

Πίσω από τις εξωπραγματικές παγιέτες, τα εμβληματικά look και την αστείρευτη ενέργεια της σκηνής, η Cher έκρυβε για δεκαετίες μια προσωπική ζωή γεμάτη τραύματα, κακοποίηση και υπαρξιακό σκοτάδι.

Στον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας της, η 80χρονη σταρ έκανε αυτό που ξέρει, να σπάσει κάθε ταμπού γράφοντας με ειλικρίνεια για τη ζωή της.

Για πρώτη φορά, η Cher μίλησε ανοιχτά για τον απόλυτο έλεγχο και τις απειλές δολοφονίας από τον Σόνι Μπόνο που την οδήγησαν σε τάσεις αυτοκτονίας, το οικονομικό συμβόλαιο «σκλαβιάς» που την άφησε χωρίς καθόλου δικαιώματα, αλλά και τον σκληρό αγώνα της με τον δεύτερο σύζυγό της, Γκρεγκ Όλμαν, και τον εθισμό του στην ηρωίνη.

Έλεγχος, απειλή φόνου και οι τάσεις αυτοκτονίας

Αν και το ντουέτο Sonny & Cher μεσουρανούσε στην τηλεόραση, πίσω από τις κλειστές πόρτες ο Σόνι Μπόνο είχε εξελιχθεί σε έναν άκρως χειριστικό και παρανοϊκό σύντροφο.

Η Cher αποκαλύπτει ότι η διασημότητα επιδείνωσε τη συμπεριφορά του, καθώς εκείνος φοβόταν μόνιμα ότι θα τον εγκαταλείψει.

Στο βιβλίο υπάρχουν πολλές καταγραφές για την ελεγκτική συμπεριφορά του Σόνι, αλλά είναι σοκαριστικό όταν εμβαθύνεις στις λεπτομέρειες.

Δεν ήταν μαζί για πολύ καιρό όταν, ένα βράδυ, του διαμαρτυρήθηκε ελαφρά για κάτι και αυτός γύρισε και την έσπρωξε στον τοίχο.

«Είχα ξυλοκοπηθεί ως παιδί», γράφει, «και δεν επρόκειτο να ξυλοκοπηθώ ως ενήλικας. Κοιτάζοντάς τον στα μάτια, είπα: “Άσε με να σου πω κάτι. Αν με αγγίξεις ξανά έτσι, θα φύγω και θα είναι η τελευταία φορά που θα με δεις ποτέ”»

Αυτό που είναι περίεργο σε αυτό το επεισόδιο είναι ότι, ενώ η Cher εξάλειψε τον σωματικό εκφοβισμό του Sonny εκείνο το βράδυ, θα της χρειαστούν δεκαετίες για να ξεφύγει από τη συναισθηματική – αλλά και οικονομική – εξουσία του.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν η Cher του ομολόγησε ότι ήθελε να κοιμηθεί με τον ντράμερ της μπάντας τους. Τότε, ο Σόνι της παραδέχτηκε ψυχρά πως «σκέφτηκε σοβαρά να τη ρίξει από το μπαλκόνι».

Η απάντηση της Cher αποτυπώνει το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει. «Του είπα ότι σκεφτόμουν κι εγώ να δώσω τέλος στη ζωή μου. Δεν θα χρειαζόταν να με σπρώξει, θα πηδούσα μόνη μου» γράφει.

Όπως σημειώνει, το μόνο που τους είχε απομείνει σε εκείνη τη σκοτεινή στιγμή ήταν να γελάσουν νευρικά, γνωρίζοντας και οι δύο ότι το φλερτ με τον θάνατο ήταν πραγματικό.

Η κακοποίηση δεν ήταν μόνο ψυχολογική, αλλά και οικονομική.

Όταν η Cher αποφάσισε να χωρίσει και ζήτησε τη βοήθεια του τότε συντρόφου της και ισχυρού άνδρα της μουσικής βιομηχανίας, Ντέιβιντ Γκέφεν ανακάλυψε την εφιαλτική αλήθεια για τα οικονομικά της.

Ο Γκέφεν διάβασε το συμβόλαιό της και της είπε:

«Γλυκιά μου, αυτό το συμβόλαιο είναι ακούσια δουλεία. Είσαι μια απλή υπάλληλος της εταιρείας Cher Enterprises, με έναν μισθό που μάλλον δεν σου καταβλήθηκε ποτέ και τρεις εβδομάδες άδεια τον χρόνο. Ο Σόνι κατέχει το 95% και το υπόλοιπο ανήκει στον δικηγόρο του».

Η αδελφότητα των κακοποιημένων γυναικών

Ψάχνοντας διέξοδο, η Cher στράφηκε στη θρυλική Λουσίλ Μπολ, η οποία είχε ζήσει μια ανάλογη κατάσταση με τον δικό της σύζυγο και συνεργάτη, Ντέζι Αρνάζ. Η συμβουλή της «Λούσι» ήταν αφοπλιστική και της άλλαξε τη ζωή: «Γαμ@@ε τον, εσύ είσαι αυτή με το ταλέντο».

Χρόνια αργότερα, η Σερ θα γινόταν η ίδια η σανίδα σωτηρίας για μια άλλη γυναίκα-σύμβολο, την Τίνα Τέρνερ.

Η Τέρνερ, πριν από μια εμφάνιση στο τηλεοπτικό σόου της Σερ, μπήκε στο καμαρίνι της ζητώντας μέικ-απ για να καλύψει μια μελανιά στο χέρι της από το ξύλο του Άικ Τέρνερ.

Αφού κάθισε, κοίταξε τη Σερ στα μάτια και της είπε απλά: «Πες μου πώς τον παράτησες».

Γάμος των εννέα ημερών

Ο δεύτερος γάμος της με τον ροκ σταρ Γκρεγκ Όλμαν ξεκίνησε εξίσου δραματικά.

Παντρεύτηκαν εσπευσμένα όταν εκείνη έμαθε ότι ήταν έγκυος, χωρίς καν να κάνουν μήνα του μέλιτος. Μόλις εννέα ημέρες μετά τον γάμο, η Cher βρήκε μια σακούλα με λευκή σκόνη και κατέθεσε αμέσως αίτηση διαζυγίου.

Αν και προσπάθησαν να επανασυνδεθούν πηγαίνοντας στην Τζαμάικα, ο εθισμός του Όλμαν στο αλκοόλ και την ηρωίνη κατέστρεφε κάθε προσπάθεια.

Η Cher θυμάται την εξάντλησή της από το να μπαινοβγαίνει μαζί του σε κέντρα αποτοξίνωσης, μέχρι τη στιγμή που εκείνος της είπε απαλά στο τηλέφωνο: «Μα εγώ συνεχίζω να προσπαθώ».

Αυτή η φράση τη λύγισε, κάνοντάς την να νιώσει βαθιά ενσυναίσθηση για τη μάχη του.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ελάιζα Μπλου, πριν χωρίσει οριστικά το 1978.

Ο Όλμαν έφυγε από τη ζωή το 2017 από καρκίνο του ήπατος, παραμένοντας, παρά τις πληγές, ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μυθική και πολυτάραχη ζωή της ανθεκτικής pop icon που είναι φτιαγμένη από γραφένιο.