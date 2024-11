«Ήταν μια υπερεκτιμημένη εμπειρία»: Η Σερ για την πρώτη φορά που έκανε σεξ σε ηλικία 14 ετών

Νιώθεις σαν την «ξέρεις» από τότε που γεννήθηκες και δεν είναι παράλογο αυτό: η Σερ βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 όταν και έκανε την παρθενική της εμφάνιση στη δισκογραφία. Βέβαια, στο πέρασμα αυτών των δεκαετιών, το 78χρονο pop icon δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά μας έχει δείξει πόσο πολυτάλαντη είναι τόσο στη βιομηχανία του θεάματος όσο και στην ίδια τη ζωή.

Κι αν πίστευες ότι τα γνώριζες όλα για τη Σερ, έρχεται η ίδια μέσα από τον πρώτο τόμο του βιβλίου της «Cher: The Memoir» να σε διαψεύσει – αποκαλύπτωντας μικρές, αλλά πάντα «πικάντικες» ιστορίες της ζωής της.

Όπως από το βράδυ που πέρασε μαζί με τον Τζον Λένον μέχρι τον μοναδικό διάσημο που τη χώρισε και της «ράγισε» την καρδιά. Και τώρα, ακόμα μια ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας: εκείνη για τη στιγμή που έκανε σεξ για πρώτη φορά.

«Ήταν μια υπερεκτιμημένη εμπειρία» την αποκαλεί η Σερ, που αποκαλύπτει ότι τότε ήταν μόλις 14 ετών και όλα έγιναν με ένα παιδί από τη γειτονιά της που της άρεσε πάρα πολύ. Έστω κι αν έκανε «σεξ για εκδίκηση».

