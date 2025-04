Ανατροπή στην υπόθεση Diddy: Ενάγων αποσύρει τους Μπιγιόνσε και Jay-Z από τη μήνυση

Εκτός κατηγορητηρίου στην υπόθεση Sean «Diddy» Combs οι Μπιγιόνσε και Jay-Z. Ο Τζόζεφ Μανζάρο, ο άνδρας που κατηγορεί τον ράπερ ότι τον «βίασε και τον ακρωτηρίασε σεξουαλικά» σε πάρτι στο Μαϊάμι, στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, παρευρίσκονταν διάσημοι όπως η Μπιγιόνσε και ο Jay-Z, τελικά τροποποίησε την μήνυσή του.

Ο Μανζάρο είχε υποστηρίξει στην αρχική κατάθεσή του στη Φλόριντα πως ναρκώθηκε και μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή του στην κατοικία του Diddy μέσω ενός «κρυφού τούνελ» που, όπως ισχυρίστηκε, συνέδεε το σπίτι των Γκλόρια και Εμίλιο Εστέφαν με αυτό του ράπερ.

Bombshell twist in Beyoncé and Jay-Z legal drama over Diddy ‘freak-off’ https://t.co/Qwf7ZYJYJ6

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 12, 2025