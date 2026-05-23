Άντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15,5 – δε γινόταν να έχω εγώ αυτό το παιδί και δόθηκε»
Η Άντζελα Δημητρίου έχει έναν γιο και μια κόρη.
Η Άντζελα Δημητρίου έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, αλλά και στα δύο παιδιά της.
Τα δύσκολα παιδικά της χρόνια
«Όταν γυρίζω πίσω, θέλω να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, τη φτωχική ζωή.
Γεννήθηκα στο Περιστέρι, στις παράγκες. Θυμάμαι το πέτρινο σχολείο που πήγαινα. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια.
Η μικρή Άντζελα στο Περιστέρι ήθελε όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν να τραγουδάει.»
Άντζελα Δημητρίου: «Είμαι αυτοδίδακτη
«Η φωνή που είχα έβγαινε από την ψυχή και την καρδούλα μου. Κάποια στιγμή, η ψυχή και η καρδιά κουράστηκαν και έπρεπε να κάνω μια επέμβαση, την οποία έκανα.
Όταν επανήλθε η φωνή, ήταν πολύ λεπτή, οπότε έπρεπε να πάω να κάνω μαθήματα φωνητικής για να επανέλθει για να μπορέσω να ξανατραγουδήσω».
Η εγκυμοσύνη και η γέννηση του γιου της στα 15
Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε όμως και για τον γιο, που απέκτησε σε ηλικία μόλις 15,5 ετών, τον οποίο όμως η μητέρα της αποφάσισε να δώσουν στη θεία της, καθώς και για την εγγονή της, που την έχει κάνει και πάλι παιδί.
«Το “Δυο φωνές” είναι ένα τραγούδι για την κόρη μου και το “Ποιά θυσία” για τον γιο μου.
Έγινα πρώτη φορά μαμά όταν ήμουν 15,5 χρονών.
Δε γινόταν να κρατηθεί αυτό το παιδί και να το έχω εγώ και δόθηκε. Απλά. Ήθελε η μητέρα μου να βοηθήσει την αδελφή τους που δε μπορούσε να κάνει παιδιά, και έγινε αυτό.
Όσο μεγάλωνα, ο καημός μεγάλωνε μέσα μου πιο πολύ και κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μου η Όλγα, εκεί άλλαξαν εντελώς τα πράγματα.»
Η τρυφερή σχέση της με την εγγονή της
«Αυτή την παιδικότητα που έχασα τότε, την βρίσκω τώρα στην εγγονή μου. Έχω μάθει όλα τα παιδικά και τα παραμύθια. Με έχει κάνει πάλι παιδί» εξομολογήθηκε η Άντζελα Δημητρίου.
