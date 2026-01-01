magazin
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
«Γραμμένο για το γιο μου»: Η Άντζελα Δημητρίου για τη σπαρακτική ιστορία πίσω από το κομμάτι της «Ποια θυσία»
01 Ιανουαρίου 2026

Η Άντζελα Δημητρίου εξομολογήθηκε τη συγκινητική ιστορία πίσω από το κομμάτι «Ποια θυσία» που έχει ορίσει την καριέρα της

Η λαϊκή ερμηνεύτρια Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε πως, αν και το τραγούδι «Ποια θυσία» ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ερωτική ιστορία, είναι στην πραγματικότητα μια βαθιά προσωπική της εξομολόγηση για ένα τραύμα που έπρεπε να επουλώσει μέσα στα χρόνια.

Στο τραγούδι η Δημητρίου αναφέρεται στην αληθινή, επώδυνη, ιστορία, όταν  αναγκάστηκε να δώσει το παιδί της όταν ήταν μόλις 8 ημερών σε μια θεία της για να το μεγαλώσει.

Στη νέα της συνέντευξη η Άντζελα Δημητρίου τόνισε ότι όταν γέννησε τον γιο της, «της τον πήραν»με την ίδια να παλεύει με τα ερωτηματικά για τον απόγονο της. Μέσα σε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση, «ξημερώματα», γράφτηκε το «Ποια θυσία».

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1985. Είναι σύνθεση του Χάρη Καλούδη σε στίχους του Μάνου Κουφιανάκη και συμπεριλαμβανόταν στο ομότιτλο δίσκο της Άντζελας Δημητρίου.

Το κομμάτι θεωρείται η πρώτη μεγάλη, και διαχρονική όπως επιβεβαιώνεται μέσα στο χρόνο, επιτυχία της τραγουδίστριας, που είχε όμως πέντε χρόνια νωρίτερα παρουσιάσει το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ.

Μιλώντας για την ιστορία του κομματιού, η Άντζελα Δημητρίου είπε:

YouTube thumbnail

«Όλοι, και η νεολαία πιο πολύ, πιστεύουν ότι είναι ένα τραγούδι για αγάπη, για γυναίκα ή άντρα, καψούρα κοινώς. Θέλω, λοιπόν, να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία, χωρίς να σας κουράσω, απλά γιατί είναι κομμάτι μέσα από τη ζωή μου και πρέπει να το μάθετε.

Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, για τον γιο μου. Το οποίο παιδί μου το πήραν και εγώ είχα πέσει στα πατώματα και κάποια στιγμή έπρεπε να μάθω τι κάνει αυτό το παιδί, που είναι.

Ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Στις έξι το πρωί γράψαμε αυτό το τραγούδι, το ‘Ποια θυσία’, που λέει το εξής:

‘Και θέλω να ‘ρθω να σ’ αρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για εσένα’. Είναι η αλήθεια».

«Για 27 χρόνια ο γιος μου θεωρούσε ότι είμαστε ξαδέρφια»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε στη συγκινητική αυτή ιστορία.

Σε μια ιδιαίτεραη συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξή της στην εκπομπή Στούντιο 4, η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε στο μεγάλο μυστικό που κουβαλούσε επί δεκαετίες και για τη στιγμή που αποφάσισε να αποκαλύψει στος γιο της Βαγγέλη πως ήταν η μητέρα του. Όχι η ξαδέρφη του όπως πίστευε για 27 χρόνια.

«Πάντα μέσα μου είχα ένα “αχ και ένα βαχ” αλλά ποτέ δεν το έλεγα προς τα έξω. Γιατί να μην έχω έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει, γιατί στη δουλειά μου να τρώω τόσο μπούλινγκ. Η δύναμή μου ήταν ότι κάποια στιγμή αυτό το παιδί έπρεπε να μάθει ποια είναι η μάνα του. Αυτό το παιδί από την κλινική έφυγε χωρίς τη μάνα του, πήγε σε άλλο σπίτι, υιοθετημένο. Τον πρόσεχα από μακριά πάντα, όλα τα χρόνια.

Όταν απολύθηκε και ήρθε και με βρήκε με τη γυναίκα του. Με είχε σαν ξαδέρφη του. Δεν ήξερε τίποτα! Ήθελα να του το πω γιατί η θεία μου έφυγε από καρκίνο. Όταν έφυγε, θεώρησα καλό να του πω όλη την ιστορία. Ότι ένα μικρό κοριτσάκι που το έλεγαν Αγγελική πήγε στην Κρήτη έγκυο, έμεινε ένα μήνα στην κλινική να το γυρίσει. Και αυτό το παιδάκι το λένε Βαγγέλη», είπε η Άντζελα Δημητρίου.

«Πιάνεται από την καρέκλα και μου λέει “Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πατέρας μου”. Τον πήρε τηλέφωνο, μίλησαν, τον πήγαμε μαζί στην εκκλησία όταν παντρεύτηκε. Του είπε “Δεν πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος γιατί δεν εκτίμησες αυτή τη γυναίκα που με γέννησε”. Το υιοθέτησε η αδελφή της μητέρας μου. Νόμιζε ότι ο πατέρας του ήταν ο θείος μου. Αφού πέθανε η θεία μου, του είπα όλη την ιστορία. Τον πήγαμε στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα του, κάναμε έναν πολύ ωραίο γάμο. Έχω δύο εγγόνια, η μία είναι 24 ετών και έχει το όνομά μου και ο εγγονός μου απολύθηκε από φαντάρος και είναι στην Γερμανία. Τους βλέπω όποτε μπορώ» πρόσθεσε.

«Όταν είπα την αλήθεια στον γιο μου, ένιωσα ότι έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Η μάνα μου δεν μπορούσε να το πει στον Βαγγέλη γιατί ένιωθε ενοχές. Από την άλλη, έπρεπε σαν καλή μάνα να του το πω. Απελευθερώθηκα! Η Όλγα στην αρχή είχε σοκαριστεί γιατί όλα τα χρόνια μου ζητούσε αδελφάκι και ξαφνικά της φέρνω ένα μεγάλο παιδί και να της πω ότι είναι αδέλφια. Το “Ποια θυσία” είναι γραμμένο για τον γιο μου. Και το “Δύο φωνές” είναι για την κόρη μου».

googlenews

Vita.gr
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
01.01.26
Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
01.01.26
Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
01.01.26
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
01.01.26
Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα - Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση

Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
01.01.26
Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
01.01.26
Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη
01.01.26
Μαιτρ στο επικοινωνιακό παιχνίδι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Νικήτα Κακλαμάνη και με το αγροτικό θέμα -και όχι μόνο- να καίει, αποκάλυψε παρεμπιπτόντως την πρόταση γάμου του γιου του Κωνσταντίνου στη Μαρία Σάκκαρη, που φυσικά έγινε πρώτο θέμα.

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
01.01.26
Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
01.01.26
Από δημιουργική γραφή και μαγειρική έως αναρρίχηση και τεχνική μωσαϊκού, οι δεξιότητες που υπόσχονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια κερδίζουν έδαφος το 2026 - Η Κρήτη ανάμεσα στα μέρη που προσφέρουν γνώση

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
01.01.26
Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
01.01.26
Το πείσμα και το σθένος της Μάρτζορι Γκριν να τα βάλει με το άλλοτε πολιτικό της είδωλο, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους πολιτικούς αντιπάλους της στις ΗΠΑ. Το ιστορικό της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό.

Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
01.01.26
Η Ελβετία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της - Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
01.01.26
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσε

Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions
Strong growth forecasts for 2026 hinge on investment delivery, inflation control and the final stretch of EU recovery funds, raising concerns over whether ambitious targets can translate into lasting gains for incomes and productivity

Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

