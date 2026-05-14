Νότης Σφακιανάκης: Παντρεύεται ο γιος του Απόλλωνας

Ο 31χρονος Απόλλωνας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μετά από πέντε χρόνια σχέσης, ενώ ο γάμος τους προγραμματίζεται για την επόμενη χρονιά.

Η αγαπημένη του, η οποία εργάζεται ως αισθητικός, είχε γνωρίσει τη μητέρα του, η οποία έφυγε πέρσι από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών.

Νότης Σφακιανάκης: Η αδυναμία στα δίδυμα παιδιά του

Τα δίδυμα παιδιά του Νότη Σφακιανάκη σπούδασαν στο εξωτερικό.

Ο Απόλλωνας επέλεξε ως αντικείμενο σπουδών του τη μουσική, ενώ η Αφροδίτη επέλεξε να ασχοληθεί με το σχέδιο μόδας. Ο γιος του τραγουδιστή ασχολείται με τη μουσική ως ενορχηστρωτής και για κάποια περίοδο είχε αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις του πατέρα του, ύστερα από κοινή τους απόφαση.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Βρετανίδα σύζυγός του γνωρίστηκαν στην Κω το 1984

Εκείνη τότε εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και εκείνος έπαιζε μουσική ως DJ.

«Η γυναίκα μου έμεινε στρατιώτης -φρουρός σε όλα αυτά που κάναμε. Την είδα πρώτη φορά να χορεύει ενώ έπαιζα μουσική. Χόρευε με την κοπέλα ενός φίλου μας και νόμιζα ότι ήταν η αδελφή της. Ρώτησα για εκείνη,» είχε πει ο τραγουδιστής σε συνέντευξη του μιλώντας για τη γνωριμία του με την Κίλι στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το 2015.

«Πριν το καταλάβω ο φίλος μου είχε πάει και την είχε φέρει. Της λέω τι κάνεις εδώ, μου λέει είμαι ξεναγός. Μου λέει «εσύ τι κάνεις;» Απόρησα, δεν με είδε που παίζω μουσική; Και της λέω «γυρνάω στα κέντρα και πουλάω ξηρούς καρπούς».

Μετά γελούσαμε. Έτσι γνωριστήκαμε.

Είδα έναν άνθρωπο αυθόρμητο και καλοσύνη και αυτό με συνεπήρε.

Συν την εξωτερική εμφάνιση» είχε δηλώσει για τη γνωριμία του με την Κίλι ο Νότης Σφακιανάκης το 2015 στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Το 1991 το ζευγάρι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.