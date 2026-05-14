Συνελήφθη ο τουρίστας που πετούσε πέτρες σε απειλούμενη φώκια – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τέλος στην ασυδοσία του 37χρονου επιχειρηματία από το Σιάτλ, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ίγκορ Λιτβίντσουκ, έβαλαν οι αρχές της Χαβάης προχωρώντας στη σύλληψή του. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, εκτυλίχθηκε στην ακτή της Λαχάινα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Το χρονικό της πρόκλησης

Ο τουρίστας καταγράφηκε να πλησιάζει τη Λάνι —μια φιλική, ενδημική φώκια-μοναχό— και να της πετάει μια τεράστια πέτρα την ώρα που κολυμπούσε. Όταν η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο του ζήτησε τον λόγο, εκείνος απάντησε με πρωτοφανή αλαζονεία: «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο. Είμαι πλούσιος», προτού απομακρυνθεί.

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο:

Η Λάνι δεν είναι απλώς ένα σπάνιο ζώο. Αποτελεί ζωντανό σύμβολο ανάκαμψης για τη Λαχάινα, η οποία καταστράφηκε από τις φονικές πυρκαγιές του 2023. Οι χαβανέζικες φώκιες-μοναχοί συγκαταλέγονται στα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως, με μόλις 1.600 να απομένουν ελεύθερα στη φύση.

«Άμεσο κάρμα» και αντιδράσεις

Η απρόκλητη επίθεση εξόργισε βαθιά την τοπική κοινότητα, οδηγώντας σε μια αλυσίδα γεγονότων:

«Δικαιοσύνη του δρόμου»: Πριν επέμβουν οι αρχές, ο 37χρονος εντοπίστηκε από εξοργισμένο ντόπιο, ο οποίος τον ξυλοκόπησε. Το σχετικό βίντεο έγινε viral, με τους χρήστες των social media να κάνουν λόγο για «άμεσο κάρμα» και «χαβανέζικη φιλοξενία».

Αυστηρές ποινές: Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παρενόχληση απειλούμενων ειδών επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 5 έτη, καθώς και πρόστιμα που φτάνουν τα 50.000 δολάρια.

Ηχηρό μήνυμα: Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν, καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του νησιού: «Αυτός δεν είναι ο τύπος επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι. Συμπεριφορές όπως αυτή δεν θα γίνουν ανεκτές».

Ο δρόμος πλέον για τον τουρίστα περνάει μέσα από τις δικαστικές αίθουσες, με τον δήμο και τους κατοίκους του Μάουι να στέλνουν το ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία της άγριας ζωής τους: «Λάνι, σε καλύπτουμε».