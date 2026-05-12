11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
Viral 12 Μαΐου 2026, 06:30

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας ανώνυμος Χαβανέζος έγινε ήρωας μετά την «φιλική συζήτηση» που είχε με έναν τουρίστα από το Σιάτλ, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πετάει μια τεράστια πέτρα σε μια σπάνια και ενδημική φώκια – μοναχό.

Ο τουρίστας, 37 ετών, φέρεται να πλησίασε τη φιλική φώκια Λάνι  και να της πέταξε μια τεράστια πέτρα ενώ κολυμπούσε κατά μήκος της ακτής στη Λαχάινα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί σε τοπικά και διαδικτυακά δημοσιεύματα ως ο Ίγκορ Λιτβίντσουκ, ένας 37χρονος επιχειρηματίας από το Σιάτλ που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα την Ουάσιγκτον. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το όνομά του, αλλά το πολιτειακό υπουργείο Γης και Φυσικών Πόρων της Χαβάης επιβεβαίωσε ότι ένας 37χρονος άνδρας από το Σιάτλ τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο, η Κεϊλι Κου’ ουκαμαλεϊμακαμάε Σνίτζερ δήλωσε σε τοπικό σταθμό ότι ο άνδρας φαινόταν ατάραχος όταν του ζήτησαν τον λόγο. Σύμφωνα με την περιγραφή της, φέρεται να απάντησε: «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο. Είμαι πλούσιος», πριν απομακρυνθεί.

Οι χαβανέζικες φώκιες – μοναχοί συγκαταλέγονται στα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο, με μόνο περίπου 1.600 να έχουν απομείνει στην άγρια φύση. Προστατεύονται από τον Νόμο για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών και τον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη, πράγμα που σημαίνει ότι η παρενόχληση μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και πρόστιμα έως και 50.000 δολάρια.

Εξοργισμένος ντόπιος τον βρήκε και τον ξυλοκόπησε

Όταν οι ντόπιοι έμαθαν τι συνέβη και είδαν το βίντεο, ένας από αυτούς επιτέθηκε στον τουρίστα και τον χτύπησε επανειλημμένα, σύμφωνα με βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι το βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας, το περιστατικό αναγνωρίστηκε από γερουσιαστή της Χαβάης ως αληθινό.

Τα σχόλια όπως «άμεσο κάρμα», »δικαιοσύνη του δρόμου« και «χαβανέζικη δικαιοσύνη» είχαν την τιμητική τους. Η Λαχάινα είχε περάσει την καταστροφή του 2023 και η Λάνι έγινε το σύμβολο της ανάκαμψης της περιοχής που θρήνησε δεκάδες θύματα, τεράστιας καταστροφής για το οικοσύστημα και το περιβάλλον και είδε δεκάδες σπίτια να καίγονται.

Ο τουρίστας συνελήφθη για ανάκριση μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού ζήτησε νομική συνδρομή. Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες εναντίον του, ανέφεραν οι αρχές.

Έτερα σχόλια για την «χαβανέζικη φιλοξενία», το γεγονός πως ο ντόπιος «του άνοιξε την πόρτα» και πως ο τουρίστας «έπεσε και ο φιλικός ντόπιος έσπευσε να τον βοηθήσει» βρέθηκαν στην ημερήσια διάταξη.

Η επίθεση ενάντια στην φώκια εξόργισε βαθιά τους ντόπιους

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν ευχαρίστησε «όλους όσους παρενέβησαν, την προστάτευσαν και κατήγγειλαν αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Ως δήμαρχος, δεν έχω μόνο την ευθύνη να προστατεύω τους κατοίκους της κομητείας Μάουι, αλλά και την άγρια φύση και τα ζώα που μοιράζονται αυτά τα νησιά μαζί μας».

«Θα είμαι σαφής: αυτός δεν είναι ο τύπος επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», συμπλήρωσε.

«Καλωσορίζουμε επισκέπτες που δείχνουν σεβασμό και κατανοούν ότι το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η άγρια φύση πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και αλόχα. Συμπεριφορές όπως αυτή δεν θα γίνουν ανεκτές» είπε ο δήμαρχος.

Ο Μπίσεν, ο οποίος είναι πρώην δικαστής και εισαγγελέας, δήλωσε ότι η φερόμενη ειδεχθής επίθεση εναντίον του απειλούμενου θαλάσσιου θηλαστικού άγγιξε προσωπικά πολλούς στην κοινότητα.

Από την επιστροφή της Λάνι στη Λαχάινα μετά τις πυρκαγιές του 2023, τόσο τα μέλη της ομάδας του Δημάρχου όσο και οι κάτοικοι την έχουν προσέχει και την έχουν φροντίσει βαθιά», ανέφερε η κομητεία του Μάουι. Ανάμεσα στα άλλα είπε «Λάνι σε καλύπτουμε» («Lani we have your back»).

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε

Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Συναγερμός για πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

