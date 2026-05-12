Ένας ανώνυμος Χαβανέζος έγινε ήρωας μετά την «φιλική συζήτηση» που είχε με έναν τουρίστα από το Σιάτλ, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πετάει μια τεράστια πέτρα σε μια σπάνια και ενδημική φώκια – μοναχό.

Ο τουρίστας, 37 ετών, φέρεται να πλησίασε τη φιλική φώκια Λάνι και να της πέταξε μια τεράστια πέτρα ενώ κολυμπούσε κατά μήκος της ακτής στη Λαχάινα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί σε τοπικά και διαδικτυακά δημοσιεύματα ως ο Ίγκορ Λιτβίντσουκ, ένας 37χρονος επιχειρηματίας από το Σιάτλ που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα την Ουάσιγκτον. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το όνομά του, αλλά το πολιτειακό υπουργείο Γης και Φυσικών Πόρων της Χαβάης επιβεβαίωσε ότι ένας 37χρονος άνδρας από το Σιάτλ τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο, η Κεϊλι Κου’ ουκαμαλεϊμακαμάε Σνίτζερ δήλωσε σε τοπικό σταθμό ότι ο άνδρας φαινόταν ατάραχος όταν του ζήτησαν τον λόγο. Σύμφωνα με την περιγραφή της, φέρεται να απάντησε: «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο. Είμαι πλούσιος», πριν απομακρυνθεί.

Οι χαβανέζικες φώκιες – μοναχοί συγκαταλέγονται στα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο, με μόνο περίπου 1.600 να έχουν απομείνει στην άγρια φύση. Προστατεύονται από τον Νόμο για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών και τον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη, πράγμα που σημαίνει ότι η παρενόχληση μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και πρόστιμα έως και 50.000 δολάρια.

Εξοργισμένος ντόπιος τον βρήκε και τον ξυλοκόπησε

Όταν οι ντόπιοι έμαθαν τι συνέβη και είδαν το βίντεο, ένας από αυτούς επιτέθηκε στον τουρίστα και τον χτύπησε επανειλημμένα, σύμφωνα με βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι το βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας, το περιστατικό αναγνωρίστηκε από γερουσιαστή της Χαβάης ως αληθινό.

Τα σχόλια όπως «άμεσο κάρμα», »δικαιοσύνη του δρόμου« και «χαβανέζικη δικαιοσύνη» είχαν την τιμητική τους. Η Λαχάινα είχε περάσει την καταστροφή του 2023 και η Λάνι έγινε το σύμβολο της ανάκαμψης της περιοχής που θρήνησε δεκάδες θύματα, τεράστιας καταστροφής για το οικοσύστημα και το περιβάλλον και είδε δεκάδες σπίτια να καίγονται.

Ο τουρίστας συνελήφθη για ανάκριση μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού ζήτησε νομική συνδρομή. Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες εναντίον του, ανέφεραν οι αρχές.

Έτερα σχόλια για την «χαβανέζικη φιλοξενία», το γεγονός πως ο ντόπιος «του άνοιξε την πόρτα» και πως ο τουρίστας «έπεσε και ο φιλικός ντόπιος έσπευσε να τον βοηθήσει» βρέθηκαν στην ημερήσια διάταξη.

Η επίθεση ενάντια στην φώκια εξόργισε βαθιά τους ντόπιους

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν ευχαρίστησε «όλους όσους παρενέβησαν, την προστάτευσαν και κατήγγειλαν αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Ως δήμαρχος, δεν έχω μόνο την ευθύνη να προστατεύω τους κατοίκους της κομητείας Μάουι, αλλά και την άγρια φύση και τα ζώα που μοιράζονται αυτά τα νησιά μαζί μας».

«Θα είμαι σαφής: αυτός δεν είναι ο τύπος επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», συμπλήρωσε.

«Καλωσορίζουμε επισκέπτες που δείχνουν σεβασμό και κατανοούν ότι το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η άγρια φύση πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και αλόχα. Συμπεριφορές όπως αυτή δεν θα γίνουν ανεκτές» είπε ο δήμαρχος.

Ο Μπίσεν, ο οποίος είναι πρώην δικαστής και εισαγγελέας, δήλωσε ότι η φερόμενη ειδεχθής επίθεση εναντίον του απειλούμενου θαλάσσιου θηλαστικού άγγιξε προσωπικά πολλούς στην κοινότητα.

Από την επιστροφή της Λάνι στη Λαχάινα μετά τις πυρκαγιές του 2023, τόσο τα μέλη της ομάδας του Δημάρχου όσο και οι κάτοικοι την έχουν προσέχει και την έχουν φροντίσει βαθιά», ανέφερε η κομητεία του Μάουι. Ανάμεσα στα άλλα είπε «Λάνι σε καλύπτουμε» («Lani we have your back»).