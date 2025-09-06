Φώκια «έκοβε» βόλτες σε παραλία της Εύβοιας [Βίντεο]

Dolce vita έκανε μία φώκια σε παραλία της Εύβοιας, κάνοντας βουτιές και εκπλήσσοντας τους λουόμενους.

Η φώκια έκοβε βόλτες σε παραλία της Εύβοιας

Η φώκια εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, να κάνει μπάνιο κατά μήκος της παραλίας της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια.

Το θηλαστικό έκοβε βόλτες δίπλα από τους λουόμενους που επίσης απολάμβαναν το Σαββατιάτικο μπάνιο τους στη θάλασσα, χωρίς να δείχνει να φοβάται ή να ανησυχεί.

Ορισμένοι, μάλιστα, την απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τηρώντας πάντως αποστάσεις ώστε να μην την ενοχλήσουν. Η φώκια έκανε βουτιές μπροστά από το ξενοδοχείο το Λύμνι και κέντρισε το ενδιαφέρον.