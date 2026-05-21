Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
Επικαιρότητα 21 Μαΐου 2026, 16:21

Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μετά και την επίσκεψή του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, τις έντονες διαμαρτυρίες της επιστημονικής κοινότητας για τις μαζικές σφαγές ζώων στη Λέσβο.

Διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Με αναφορά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο κ. Δουδώνης διαβιβάζει το δελτίο Τύπου που εξέδωσαν από κοινού το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι δύο φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας ότι η οριζόντια και αυτοματοποιημένη μαζική θανάτωση ζώων στερείται αναλογικότητας και οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό την τοπική κτηνοτροφία.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για την υγεία του ανθρώπου, με τους επιστήμονες και την Ομοσπονδία να ζητούν να «παγώσουν» οι ακραίες αυτές αποφάσεις και να επιστρατευτούν άμεσα τα σύγχρονα διαγνωστικά και επιδημιολογικά εργαλεία.

Να δοθούν άμεσες απαντήσεις ζητά ο Δουδωνής

Κατόπιν αυτών, ο κ. Δουδώνης αξιώνει από την κυβέρνηση άμεσες απαντήσεις και στροφή σε ένα σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διαβάθμιση του κινδύνου και τη διαβούλευση με ειδικούς.

Επισημαίνεται τέλος, ότι κατά την επίσκεψή του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πρόεδρος και καθηγητές τού επισήμαναν ότι κανείς αρμόδιος δεν έχει ζητήσει ακόμα τη γνώμη τους για τον αφθώδη πυρετό.

Η αναφορά: 

Screenshot

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
