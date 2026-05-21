Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτρόφο στην Κοζάνη: Την απώθησε με ένα ξύλο
Κτηνοτρόφος στην Κοζάνη ήρθε αντιμέτωπος με καφέ αρκούδα έξω από τη μονάδα του και κατάφερε να την απωθήσει χρησιμοποιώντας ένα ξύλο.
Αντιμέτωπος με μια καφέ αρκούδα 100-120 κιλών ήρθε ένας κτηνοτρόφος στην Κοζάνη, την Τετάρτη 20 Μαΐου, την ώρα που εκτελούσε εργασίες έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα. Διατηρώντας την ψυχραιμία του, ο άνδρας κατάφερε να απωθήσει το ζώο χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή απώλειες στο κοπάδι του.
Η αρκούδα:
Το περιστατικό δημοσιοποίησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης. Ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, έχοντας ανάλογη εμπειρία στο παρελθόν, εκτίμησε ότι η αρκούδα αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του. Πιθανολογείται ότι επρόκειτο για «ψευδοεπίθεση», μια τακτική εκφοβισμού που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα ζώα για να απομακρύνουν αυτό που αντιλαμβάνονται ως απειλή από τον χώρο τους.
Με αφορμή το γεγονός, αλλά και ένα πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό με αρκούδα στη Βουλγαρία, ο Κυνηγετικός Σύλλογος συνιστά αυξημένη προσοχή. Σε περίπτωση συνάντησης με το ζώο, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην υπάρχει πανικός, να γίνεται ήρεμη οπισθοχώρηση (χωρίς τρέξιμο) και ο άνθρωπος να κάνει αισθητή την παρουσία του με φωνές ή σφυρίγματα. Σημειώνεται πως τον περασμένο Απρίλιο, μέλος του Συλλόγου είχε καταγράψει ξανά αρκούδα κοντά σε αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.
