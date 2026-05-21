Φουρνιέ: «Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε»
Οι δηλώσεις που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ κατά την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού κι ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε.
- Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αντίστροφα για τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00) για το Final Four της Euroleague μετρούν στον Ολυμπιακό. Ο Εβάν Φουρνιέ πριν τη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και τόνισε ότι περιμένει μια… άγρια μάχη με την Φενερμπαχτσέ.
«Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος σούπερ σταρ, από τον οποίο περιμένει πολλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Final Four.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:
«Το ότι γίνεται στην Αθήνα είναι κάτι συναρπαστικό για μένα. Το ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο που βλέπουμε τα ματς. Ίσως μόνο στις εξέδρες. Αλλά θα το δούμε. Τώρα αν είναι έχει λιγότερη πίεση ή όχι είναι κάτι που έχει να κάνει με τον καθένα προσωπικά. Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες».
- Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
- Βεζένκοφ: «Ξέρουμε πόσο ανυπομονεί ο κόσμος του Ολυμπιακού – Το 100% για εμάς και για εκείνους» (vid)
- Φουρνιέ: «Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε»
- Φενέρμπαχτσε: Εικόνες από την τελευταία προπόνηση πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (vids)
- Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
- Μαρόκο: Στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ελ Κααμπί
- Πόσοι προπονητές στον κόσμο είναι καλύτεροι από τον Ουνάι Έμερι;
- «Συμβόλαιο με τη Μοντερέι υπέγραψε ο Ματίας Αλμέιδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις