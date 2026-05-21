Φουρνιέ: «Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε»

Αντίστροφα για τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00) για το Final Four της Euroleague μετρούν στον Ολυμπιακό. Ο Εβάν Φουρνιέ πριν τη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και τόνισε ότι περιμένει μια… άγρια μάχη με την Φενερμπαχτσέ.

«Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος σούπερ σταρ, από τον οποίο περιμένει πολλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Final Four.

Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:

«Το ότι γίνεται στην Αθήνα είναι κάτι συναρπαστικό για μένα. Το ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο που βλέπουμε τα ματς. Ίσως μόνο στις εξέδρες. Αλλά θα το δούμε. Τώρα αν είναι έχει λιγότερη πίεση ή όχι είναι κάτι που έχει να κάνει με τον καθένα προσωπικά. Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες».