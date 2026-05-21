Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)

Ο Μόντε Μόρις παραχώρησε δηλώσεις στο in.gr και μίλησε για τον ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00), δηλώνοντας ότι οι Πειραιώτες είναι πανέτοιμοι για το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να παίξουν σκληρά απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

Ο Αμερικανός γκαρντ περιέγραψε τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του για πρώτη φορά σε Final Four της Euroleague, αναφέρθηκε στον αγώνα με τη Φενέρ και ταυτόχρονα έκανε το δικό του σχόλιο για το γεγονός ότι το Telekom Center φιλοξενεί τους αγώνες για τα τελικά της διοργάνωσης.

Για τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του στο Final Four και τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε:

«Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Εδώ δεν είναι σειρά αγώνων. Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να προσέξουμε το phisycality τους και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού».

Για το ποιο θα είναι το κλειδί για τη νίκη:

H νίκη. Δεν θα σου πω τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να πάρουμε τη νίκη, 100%.

Για το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο Telekom Center και το μήνυμά του στους οπαδούς του Ολυμπιακού:

«Να είστε έτοιμοι, χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Θα πρέπει να παίξουμε σκληρά, το μπάσκετ του Ολυμπιακού και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».