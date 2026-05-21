Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις αστυνομικές αρχές στον Δήμο Αποκορώνου, στα Χανιά μετά τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη αποσύνθεση στην ευρύτερη περιοχή του Τζιτζιφέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή για την επιχείρηση ανάσυρσης.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα.
Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον Δεκέμβριο του 2025 από το Ηράκλειο.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή του είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του σε χωριό του Αποκόρωνα και συγκεκριμένα στον Φρες, χωρίς ωστόσο οι έρευνες να οδηγήσουν τότε στον εντοπισμό του.
Το γεγονός ότι η σορός εντοπίστηκε σε κοντινή περιοχή εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση.
Τη σορό βρήκε κτηνοτρόφος σε ακριβώς αντίθετη πλευρά από εκείνη που γίνονταν οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό.
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17Ν
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Με στοίχειωσε» – Το σχόλιο του Άαρον Σπέλινγκ στην Τζόαν Κόλινς για τον ρόλο της στη Δυναστεία
- Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
- Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
- Adecco: Μόλις το 6% είναι έτοιμο για τις αλλαγές που φέρνει η AI στην εργασία
- Βανέσα Τραμπ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού η πρώην σύζυγος του Ντον Τζούνιορ
- Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις