Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις αστυνομικές αρχές στον Δήμο Αποκορώνου, στα Χανιά μετά τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη αποσύνθεση στην ευρύτερη περιοχή του Τζιτζιφέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή για την επιχείρηση ανάσυρσης.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον Δεκέμβριο του 2025 από το Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή του είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του σε χωριό του Αποκόρωνα και συγκεκριμένα στον Φρες, χωρίς ωστόσο οι έρευνες να οδηγήσουν τότε στον εντοπισμό του.

Το γεγονός ότι η σορός εντοπίστηκε σε κοντινή περιοχή εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση.

Τη σορό βρήκε κτηνοτρόφος σε ακριβώς αντίθετη πλευρά από εκείνη που γίνονταν οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό.